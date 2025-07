Residência é arrombada e diversos objetos são furtados em Aquidauana

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Um trabalhador rural de 64 anos teve sua residência, localizada na Rua Antônio Pelegrino, no bairro Vila Trindade, em Aquidauana, arrombada e furtada enquanto estava ausente por cerca de 30 dias. O crime foi descoberto no último sábado (19), quando ele retornou do trabalho em uma fazenda.



Ao chegar à casa, o homem percebeu que a porta dos fundos, feita de madeira e equipada com fechadura, havia sido arrombada. Segundo o relato, os criminosos arrancaram a tranca e parte da estrutura da porta, ganhando acesso ao interior do imóvel.



Do local, foram levados diversos objetos, incluindo uma televisão LG de 55 polegadas, um ventilador, um botijão de gás (vazio), um aparelho de som com caixa acústica e um par de óculos. Apesar do furto, os invasores não mexeram em alimentos, roupas ou outros itens pessoais. O morador relatou ainda que, após o crime, os autores trancaram novamente a porta, tentando aparentar normalidade e dificultar a percepção do arrombamento.



A Polícia Civil investiga o caso como furto qualificado, com rompimento de obstáculo. Até o momento, não há suspeitos identificados.



A população pode contribuir com informações que ajudem nas investigações por meio do Disque Denúncia, no número 181. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

