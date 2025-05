Resistência é palavra usada por historiadora ao falar de O Pantaneiro

Fachada da sede de O Pantaneiro / O Pantaneiro

O jornal O Pantaneiro completa 60 anos de existência em 2025, uma trajetória marcada por resistência, inovação e forte conexão com a comunidade regional.

Para celebrar essa data tão significativa, conversamos com Raquel Anderson, reconhecida historiadora, poeta e escritora, que compartilhou suas emoções e percepções sobre o papel do jornal na história de Mato Grosso do Sul. Ela também é colunista de O Pantaneiro.

Raquel, que é aquidauanense e atualmente reside em Campo Grande, tem uma relação de afeto muito especial com o jornal.

Ela afirma que falar do O Pantaneiro ocupa um lugar de grande intensidade em seu coração e que sua existência é uma verdadeira fonte de emoção. “Ver esse jornal há 60 anos, impresso, revolucionando a comunicação regional, é algo que enche de orgulho e esperança. O Pantaneiro é resistência. Sobreviveu a tudo: enchentes, questões locais, econômicas, e continua firme, forte, levando informação e cultura para a nossa gente”, destaca.

Ela também elogia a qualidade do jornal, especialmente a diagramação, que considera muito bem feita, além de valorizar as notícias relacionadas à natureza, às pautas culturais e às informações locais. Para Raquel, o jornal é uma ponte que conecta a história, a cultura e a identidade do Pantanal e do Mato Grosso do Sul, contribuindo para a formação de uma comunidade mais informada e consciente.

“Tenho uma admiração profunda pelo O Pantaneiro. Ele é mais do que um veículo de comunicação; é uma resistência cultural, uma memória viva do nosso povo e do nosso território”, conclui.

Ao celebrar seus 60 anos, o jornal reafirma seu compromisso de continuar sendo uma fonte de informação, cultura e história, fortalecendo os laços com a comunidade e preservando a essência regional.

