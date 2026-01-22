Retiro Católico promete fortalecimento da fé no Carnaval em Aquidauana

Enquanto o Carnaval costuma ser marcado por festas e agitação, cresce o número de pessoas — especialmente jovens — que buscam viver esse período de forma diferente, com mais sentido, espiritualidade e conexão interior. Pensando nesse público, a Renovação Carismática Católica (RCC), ligada à Diocese de Jardim, realizará o Retiro de Carnaval 2026 nos dias 14 e 15 de fevereiro, em Aquidauana.

O evento acontecerá na Escola Municipal Erso Gomes e se apresenta como uma alternativa para quem não deseja “pular Carnaval”, mas sim aproveitar os dias de feriado para o recolhimento espiritual, a reflexão e o fortalecimento da fé. Com o tema “É Ele quem dá a todos a vida” (Atos 17,25b), o retiro propõe um ambiente de alegria, partilha e encontro pessoal com Deus, longe do barulho da folia.

Aberto a jovens, famílias e a todos que desejam viver um Carnaval com propósito, o retiro terá investimento de R$ 30,00. As inscrições podem ser feitas com os coordenadores dos Grupos de Oração da RCC na região.

Como incentivo aos participantes, a organização realizará o sorteio de uma camiseta oficial do retiro e de uma inscrição gratuita. O padre Paulo Haiber, assessor eclesiástico da RCC de Jardim, já confirmou presença, reforçando a importância do momento para a vivência comunitária e espiritual.

A iniciativa busca oferecer uma experiência de vida nova e preparação interior para a Quaresma, mostrando que o Carnaval também pode ser vivido de maneira diferente, profunda e transformadora. Informações adicionais sobre a programação estão disponíveis com os coordenadores locais dos Grupos de Oração.