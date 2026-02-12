Retiro de Carnaval 2026 será realizado em Aquidauana

Redes Sociais

Enquanto o Carnaval costuma ser marcado por festas e agitação, cresce o número de pessoas — especialmente jovens — que buscam viver esse período de forma diferente, com mais sentido, espiritualidade e conexão interior. Pensando nesse público, a Renovação Carismática Católica (RCC), ligada à Diocese de Jardim, promoverá o Retiro de Carnaval 2026 nos dias 14 e 15 de fevereiro, em Aquidauana.

O encontro acontecerá na Escola Municipal Erso Gomes e se apresenta como uma alternativa para quem não deseja “pular Carnaval”, mas aproveitar o feriado para o recolhimento espiritual, a reflexão e o fortalecimento da fé. Com o tema “É Ele quem dá a todos a vida” (Atos 17,25b), o retiro propõe dois dias de intensa programação, marcados por momentos de oração, louvor, pregações, partilhas, adoração ao Santíssimo Sacramento e Santa Missa.

Aberto a jovens, famílias e a todos que desejam viver um Carnaval com propósito, o retiro busca proporcionar um ambiente de alegria saudável e encontro pessoal com Deus, longe do barulho da folia.

A programação contará com a participação de palestrantes já confirmados, como o padre Paulo Haiber, de Nioaque (MS), assessor eclesiástico da RCC de Jardim; o padre Paulo Souza, pároco de Aquidauana; Cristina Fáveri e Ana Paula Couto, ambas de Aquidauana; além do missionário Cristiano Bortolotti, da Comunidade SIM.

Segundo a organização, o objetivo é oferecer uma experiência de vida nova e uma preparação interior para o tempo da Quaresma, que se inicia logo após o Carnaval. A proposta é mostrar que o período festivo também pode ser vivido de maneira profunda e transformadora, fortalecendo os laços comunitários e a caminhada cristã.

O investimento para participação é de R$ 30,00, e as inscrições podem ser realizadas com os coordenadores dos Grupos de Oração da RCC na região. Como forma de incentivo, haverá o sorteio de uma camiseta oficial do retiro e de uma inscrição gratuita para os participantes.

Informações adicionais sobre a programação detalhada podem ser obtidas com os coordenadores locais dos Grupos de Oração. A expectativa é reunir fiéis de Aquidauana e cidades vizinhas em dois dias de fé, comunhão e renovação espiritual.