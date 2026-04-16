Escavadeira atola durante limpeza na Lagoa Comprida em Aquidauana

Foto: Anderson Alves

Uma escavadeira utilizada nos trabalhos de limpeza do Parque da Lagoa Comprida ficou atolada na manhã desta quinta-feira (16), durante a retirada de camalotes e sujeiras acumuladas na lagoa. Apesar do susto e da curiosidade gerada a todos que passavam pelo local, ninguém se feriu.

O incidente aconteceu enquanto equipes da Prefeitura de Aquidauana realizavam uma força-tarefa de limpeza no local, iniciada ainda no início da semana. A máquina operava próxima à margem da lagoa, quando acabou cedendo no terreno encharcado e ficou presa na lama.

Outros trabalhadores que participavam da ação agiram rapidamente e isolaram a área, evitando riscos. Em seguida, foi organizada uma operação para retirar a retroescavadeira com segurança, utilizando apoio de outros equipamentos.

A ação faz parte de um esforço conjunto que envolve a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além do apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana. O objetivo é melhorar as condições da lagoa, com a retirada de plantas aquáticas e resíduos que se acumulam na água e nas margens.

Além de contribuir para o meio ambiente, o trabalho também garante mais segurança para atividades esportivas, como as aulas de canoagem realizadas no local, e melhora a visibilidade e circulação na água.

Mesmo com o contratempo desta manhã, os serviços continuam normalmente. O parque segue recebendo manutenção frequente, incluindo limpeza, roçada e cuidados com a pista de caminhada e a ciclovia, espaços bastante utilizados pela população.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores para manter o local limpo, evitando o descarte irregular de lixo e ajudando a preservar um dos principais pontos de lazer da cidade.