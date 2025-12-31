Retrospectiva 2025: as matérias mais lidas do ano no O Pantaneiro

O ano de 2025 foi marcado por acontecimentos que mobilizaram a população de Aquidauana, Anastácio, região do Pantanal e leitores de todo o país. Entre fatos curiosos, reportagens históricas, grandes eventos, esportes e notícias de forte impacto social, o O Pantaneiro acompanhou de perto os principais temas que chamaram a atenção do público.

Levantamento interno aponta as matérias mais acessadas do ano. Confira a retrospectiva com um resumo de cada uma delas:

Porcos-queixadas

Um tema de reportagem que despertou curiosidade e preocupação ambiental logo no começo do ano ao mostrar o registro e a circulação de porcos-queixadas na região de Aquidauana. O assunto chamou atenção pelo comportamento dos animais, o trabalho que os animais deram para os policiais e os cuidados necessários para convivência segura com a fauna silvestre.



Onça e Jorginho

Já em abril, a história que envolveu a onça-pintada e o personagem conhecido como Jorginho teve grande repercussão nas redes sociais. A matéria abordou o episódio de forma informativa, destacando o respeito à vida silvestre e o contexto da presença de grandes felinos no Pantanal.

Aniversário de 60 anos do jornal O Pantaneiro

Uma das reportagens mais acessadas do ano celebrou os 60 anos de história do O Pantaneiro, relembrando a trajetória do jornal, personagens marcantes, capas históricas e a importância da comunicação regional ao longo de seis décadas. A comemoração aconteceu no dia 05 de maio.



Aniversário de Anastácio / Festa da Farinha

A cobertura especial do aniversário de Anastácio e da tradicional Festa da Farinha destacou a programação cultural, a valorização das tradições locais e a participação da comunidade, atraindo leitores de toda a região.



Moradora dá de cara com onça em sua residência

A matéria trouxe o relato de uma moradora que avistou uma onça nas proximidades de sua casa. O conteúdo chamou atenção pela proximidade entre área urbana e natureza, além de alertar sobre medidas de segurança.



Encontro de Relíquias

Em junho, o Encontro de Relíquias, com carros, motos e objetos antigos, encantou leitores e apaixonados por história. A reportagem mostrou como o evento reuniu gerações e preservou memórias importantes da região.



Pantanal Tech

A cobertura do Pantanal Tech destacou inovação, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento regional, mostrando como o evento se consolidou como referência em conhecimento, pesquisa e negócios ligados ao bioma pantaneiro.



Padre e a fogueira de 7 metros

Uma matéria que viralizou ao mostrar a montagem de uma fogueira de aproximadamente 7 metros em celebração religiosa. O destaque foi a tradição, a fé e a mobilização comunitária em torno do evento.



https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/demonstrando-coragem-padre-de-aquidauana-acende-fogueira-de-7-metros/227482/



Expoaqui 2025 / Cavalgada / Aniversário de Aquidauana

A ampla cobertura da Expoaqui 2025, da cavalgada e das festividades de aniversário de Aquidauana reuniu grande público online. A reportagem mostrou shows, eventos rurais, cultura e o impacto econômico das celebrações.

Homem toma ferrão de pintado

O caso curioso envolvendo um homem que levou um ferrão de peixe pintado chamou atenção pelo inusitado e pelos alertas sobre cuidados ao manusear peixes de água doce.

Queda do avião

Uma das notícias de maior impacto do ano, a queda de um avião mobilizou leitores em busca de informações, atualizações e esclarecimentos oficiais sobre o ocorrido.



Final da Copa O Pantaneiro 60 anos

Encerrando o ano com esporte, a final da Copa O Pantaneiro 60 anos, entre Flamenguinho de Miranda e São José, foi destaque. A conquista do título pelo Flamenguinho de Miranda marcou a história da competição e atraiu grande audiência.



2025 em números e histórias

As matérias mais lidas de 2025 refletem o compromisso do O Pantaneiro com a informação local, regional e nacional, valorizando a cultura, a história, o esporte e os temas de interesse público. O resultado é um jornal cada vez mais conectado com seus leitores e com a realidade da região pantaneira.