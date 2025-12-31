Acessibilidade

31 de Dezembro de 2025 • 13:21

Destaques do ano

Retrospectiva 2025: as matérias mais lidas do ano no O Pantaneiro

Ano foi marcado por notícias dos porcos queixadas, ataque da onça ao pantaneiro Jorginho, queda do avião no Pantanal de Aquidauana, aniversário de 60 anos do O Pantaneiro e muito mais. Confira as mais acessadas!

Redação

Publicado em 31/12/2025 às 09:35

Atualizado em 31/12/2025 às 13:10

O ano de 2025 foi marcado por acontecimentos que mobilizaram a população de Aquidauana, Anastácio, região do Pantanal e leitores de todo o país. Entre fatos curiosos, reportagens históricas, grandes eventos, esportes e notícias de forte impacto social, o O Pantaneiro acompanhou de perto os principais temas que chamaram a atenção do público.

Levantamento interno aponta as matérias mais acessadas do ano. Confira a retrospectiva com um resumo de cada uma delas:

Porcos-queixadas

Um tema de reportagem que despertou curiosidade e preocupação ambiental logo no começo do ano ao mostrar o registro e a circulação de porcos-queixadas na região de Aquidauana. O assunto chamou atenção pelo comportamento dos animais, o trabalho que os animais deram para os policiais e os cuidados necessários para convivência segura com a fauna silvestre.

https://www.opantaneiro.com.br/geral/vara-de-queixada-invade-ruas-de-aquidauana-e-pma-faz-alerta/221947/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/pma-monitora-grupo-de-porcos-queixada-em-aquidauana/221983/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/pma-e-exercito-capturaram-porco-do-mato-em-aquidauana/222058/

Onça e Jorginho

Já em abril, a história que envolveu a onça-pintada e o personagem conhecido como Jorginho teve grande repercussão nas redes sociais. A matéria abordou o episódio de forma informativa, destacando o respeito à vida silvestre e o contexto da presença de grandes felinos no Pantanal.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/caseiro-desaparece-apos-possivel-ataque-de-onca-no-pantanal-de/225211/
https://www.opantaneiro.com.br/geral/exclusivo-onca-que-matou-jorginho-e-batizada-de-irapua-e-esta-em-sp/226200/
https://www.opantaneiro.com.br/cidades/videos-mostram-presenca-de-oncas-antes-de-ataque-fatal-a-caseiro-no/225275/
https://www.opantaneiro.com.br/geral/onca-capturada-no-pantanal-apos-ataque-nao-sera-devolvida-a-natureza/225384/


Aniversário de 60 anos do jornal O Pantaneiro

Uma das reportagens mais acessadas do ano celebrou os 60 anos de história do O Pantaneiro, relembrando a trajetória do jornal, personagens marcantes, capas históricas e a importância da comunicação regional ao longo de seis décadas. A comemoração aconteceu no dia 05 de maio.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/o-pantaneiro-celebra-60-anos-de-historia-e-compromisso-com-aquidauana/225601/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/60-anos-de-historia-relatos-de-quem-acompanha-o-pantaneiro-de-perto/225646/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/jornal-o-pantaneiro-recebe-mocao-de-congratulacoes-pelos-seus-60-anos/225705/
https://www.opantaneiro.com.br/galerias/confira-a-segunda-parte-das-fotos-de-comemoracao-dos-60-anos-do-jornal/225671/

Aniversário de Anastácio / Festa da Farinha

A cobertura especial do aniversário de Anastácio e da tradicional Festa da Farinha destacou a programação cultural, a valorização das tradições locais e a participação da comunidade, atraindo leitores de toda a região.

https://www.opantaneiro.com.br/anastacio/anastacio-celebra-60-anos-com-desfile-civico-escolar-e-militar-nesta/225716/
https://www.opantaneiro.com.br/anastacio/show-de-leonardo-encerra-com-sucesso-a-festa-da-farinha-2025-em/225594/

Moradora dá de cara com onça em sua residência

A matéria trouxe o relato de uma moradora que avistou uma onça nas proximidades de sua casa. O conteúdo chamou atenção pela proximidade entre área urbana e natureza, além de alertar sobre medidas de segurança.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/aparicao-de-onca-pintada-a-500-metros-do-centro-de-aquidauana-alarma/225727/
https://www.opantaneiro.com.br/geral/exclusivo-moradores-de-dois-bairros-contam-detalhes-sobre-a-aparicao/225792/
https://www.facebook.com/watch/?v=1832406314221818

Encontro de Relíquias

Em junho, o Encontro de Relíquias, com carros, motos e objetos antigos, encantou leitores e apaixonados por história. A reportagem mostrou como o evento reuniu gerações e preservou memórias importantes da região.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/faltam-apenas-2-dias-para-o-9o-encontro-de-reliquias-em-aquidauana/226997/
https://www.opantaneiro.com.br/anastacio/encontro-de-reliquias-deste-anosera-no-periodo-de-19-a-22-de-junho/226800/
https://www.opantaneiro.com.br/turismo/prefeito-elogia-encontro-de-reliquias-e-fala-dos-projetos-para-cultura/227199/
https://www.opantaneiro.com.br/eventos/encontro-de-reliquias-consagrado-como-evento-para-toda-a-familia/227037/
https://www.opantaneiro.com.br/turismo/reliqueiros-testemunhamcomo-foi-o-9o-encontro-deaquidauana-em/227257/

Pantanal Tech

A cobertura do Pantanal Tech destacou inovação, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento regional, mostrando como o evento se consolidou como referência em conhecimento, pesquisa e negócios ligados ao bioma pantaneiro.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/aquidauana-sediara-2a-edicao-do-pantanal-tech/226376/
https://www.opantaneiro.com.br/galerias/primeiro-dia-do-pantanal-tech-ms-confira-as-fotos/216214/
https://www.opantaneiro.com.br/video/vitrine-de-manejo-e-conservacao-do-solo-e-da-agua-se-destaca-no/227848/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/pantanal-tech-ms-comeca-quinta-feira-em-aquidauana/227314/
https://www.opantaneiro.com.br/geral/pantanal-tech-ms-evento-promove-tecnologia-e-sustentabilidade-em/214097/
https://www.opantaneiro.com.br/eventos/pantanal-tech-ms-2025-une-tecnologia-sustentabilidade-e-agronegocio/227114/

Padre e a fogueira de 7 metros

Uma matéria que viralizou ao mostrar a montagem de uma fogueira de aproximadamente 7 metros em celebração religiosa. O destaque foi a tradição, a fé e a mobilização comunitária em torno do evento.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/demonstrando-coragem-padre-de-aquidauana-acende-fogueira-de-7-metros/227482/

Expoaqui 2025 / Cavalgada / Aniversário de Aquidauana

A ampla cobertura da Expoaqui 2025, da cavalgada e das festividades de aniversário de Aquidauana reuniu grande público online. A reportagem mostrou shows, eventos rurais, cultura e o impacto econômico das celebrações.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/mauro-do-atlantico-recebe-prefeitos-em-celebracao-aos-133-anos-de/228980/
https://www.opantaneiro.com.br/galerias/veja-as-fotos-do-desfile-do-aniversario-de-aquidauana/228975/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/aquidauana-se-prepara-para-o-grande-desfile-civico-dos-133-anos-nesta/228947/
https://www.opantaneiro.com.br/turismo/vem-ai-a-expoaqui-2025-confira-a-programacao-de-shows/228230/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/1a-noite-de-rodeio-da-expoaqui-2025-consagra-jean-vitor-nascimento-e/228967/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/expoaqui-2025-realiza-neste-domingo-a-grande-final-do-rodeio/229007/
https://www.opantaneiro.com.br/eventos/expoaqui-2025-e-aberta-com-presenca-de-autoridades-e-show-de-jads-e/228963/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/paulista-joao-paulo-e-o-grande-campeao-do-rodeio-da-expoaqui-2025/229010/
https://www.opantaneiro.com.br/geral/expoaqui-ja-tem-rainha-princesa-e-madrinha-vencedoras-do-concurso/228816/

Homem toma ferrão de pintado

O caso curioso envolvendo um homem que levou um ferrão de peixe pintado chamou atenção pelo inusitado e pelos alertas sobre cuidados ao manusear peixes de água doce.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/pescador-atingido-por-ferrao-de-peixe-no-rio-aquidauana-passa-por/229850/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/pescador-atingido-por-ferrao-de-pintado-em-aquidauana-passa-bem-apos/229852/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/pescador-ferido-por-ferrao-de-pintado-espera-cirurgia-em-campo-grande/229830/

Queda do avião

Uma das notícias de maior impacto do ano, a queda de um avião mobilizou leitores em busca de informações, atualizações e esclarecimentos oficiais sobre o ocorrido.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/queda-de-aviao-no-pantanal-de-aquidauana-ms-deixa-tres-mortos/230169/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/passageiros-do-acidente-aereo-em-aquidauana-sao-identificados/230172/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/vitimas-de-queda-de-aviao-no-pantanal-trabalhavam-em-documentario/230187/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/aviao-caiu-em-area-conhecida-do-pantanal-veja-local-aproximado/230189/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/identificado-piloto-vitima-de-queda-de-aviao-no-pantanal-em-aquidauana/230170/

Final da Copa O Pantaneiro 60 anos

Encerrando o ano com esporte, a final da Copa O Pantaneiro 60 anos, entre Flamenguinho de Miranda e São José, foi destaque. A conquista do título pelo Flamenguinho de Miranda marcou a história da competição e atraiu grande audiência.

https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/final-da-copa-o-pantaneiro-acontece-neste-sabado-em-aquidauana/231942/
https://www.opantaneiro.com.br/galerias/confira-as-fotos-da-final-da-copa-o-pantaneiro-60-anos/231972/
https://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/flamenguinho-de-miranda-conquista-a-copa-o-pantaneiro/231944/

2025 em números e histórias

As matérias mais lidas de 2025 refletem o compromisso do O Pantaneiro com a informação local, regional e nacional, valorizando a cultura, a história, o esporte e os temas de interesse público. O resultado é um jornal cada vez mais conectado com seus leitores e com a realidade da região pantaneira.

