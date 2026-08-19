Acessibilidade

19 de Agosto de 2026 • 17:35

Buscar

Últimas notícias
X
Atuação conjunta

Reunião alinha ações para reforço da segurança na Lagoa Comprida

Encontro aconteceu durante a manhã desta quarta-feira; furtos recentes prejudicaram a conclusão da instalação da rede elétrica na região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 19/08/2026 às 13:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reunião foi promovida na manhã desta quarta-feira / Divulgação/Agecom

A segurança no entorno da Lagoa Comprida, em Aquidauana, será reforçada a partir de uma atuação conjunta entre a prefeitura e as forças de segurança. As medidas foram discutidas nesta quarta-feira (19), durante reunião do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e secretarias municipais.

Entre as medidas definidas está a intensificação das rondas da Polícia Militar, principalmente no período noturno. A orientação aos frequentadores também será reforçada. Ao anoitecer, a recomendação é evitar caminhar ou circular sozinho pela pista externa da Lagoa Comprida, dando preferência a atividades em grupo.

A Prefeitura de Aquidauana informou que já mantém equipes de vigilância no local diariamente, de domingo a domingo, em sistema de turnos. Os vigias percorrem o entorno do parque com bicicletas elétricas, auxiliando na proteção do patrimônio público e na segurança do espaço.

Durante o encontro, também foram discutidos os problemas enfrentados na instalação da iluminação da pista externa. Segundo a prefeitura, furtos de fiação e de mangueiras de eletrodutos já instaladas prejudicaram o andamento dos serviços e impediram que a empresa responsável concluísse a obra dentro do prazo inicialmente previsto.

A administração municipal informou que acompanha a situação junto à empresa responsável e busca as condições necessárias para retomar a instalação dos eletrodutos e da fiação. A conclusão dessa etapa permitirá avançar na iluminação de toda a pista externa e das praças que estão sendo construídas no entorno da Lagoa.

“Estamos tratando essa questão com muita responsabilidade e de forma integrada. A Lagoa Comprida é um patrimônio da nossa cidade, um espaço utilizado diariamente pelas famílias, por quem pratica esporte e por quem busca lazer. Precisamos garantir segurança para a população e, ao mesmo tempo, proteger tudo aquilo que está sendo construído e melhorado para Aquidauana. Por isso, estamos unindo prefeitura e forças de segurança para buscar soluções e fortalecer a prevenção”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

O comandante do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Willian Nascimento, afirmou que o policiamento ostensivo será ampliado na região e pediu a colaboração dos moradores para evitar novas ocorrências.

“Também orientamos a população a adotar medidas preventivas, como evitar caminhar sozinha no período noturno e procurar estar acompanhada. A segurança é uma responsabilidade compartilhada”, afirmou.

Reunião alinha ações para reforço da segurança na Lagoa Comprida2

O delegado da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Aquidauana, Ronaldo Jacob, também participou da reunião e destacou a necessidade de integração entre os órgãos públicos para o enfrentamento das ocorrências e a adoção de medidas preventivas.

Além do reforço no policiamento, Detran e Departamento Municipal de Trânsito poderão participar de ações conjuntas de acordo com as demandas relacionadas às atribuições de cada órgão. A Prefeitura de Aquidauana reforçou, ainda, que situações suspeitas devem ser comunicadas às autoridades. Em casos de emergência policial, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana 134 anos

Sinprecam inaugura nova sede com estrutura ampliada em Aquidauana

Festa em Aquidauana

Encontro marcará nove anos de história do Sombras no Caminho MC

Dupla de destaque

Aquidauana conquista bronze no tênis de mesa dos Jogos Escolares de MS

Dupla formada por estudantes do Instituto Educacional Falcão subiu ao pódio na categoria de 15 a 17 anos

Preso em flagrante

Homem ameaça cortar cabeça do pai e arrastá-la pela rua em Aquidauana

Publicidade

Alívio

Morador de Aquidauana desaparecido após deixar hospital é encontrado

ÚLTIMAS

Educação

Concurso de Leitura reúne estudantes das 15 escolas municipais de Anastácio

Etapa final da iniciativa reúne alunos selecionados ao longo do ano e valoriza fluência, compreensão e interpretação de textos

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

Morador de Aquidauana mantém três clássicos em casa e já conquistou três certificações de placa preta; ele marcou presença no 3º Retrocar MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo