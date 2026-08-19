Reunião alinha ações para reforço da segurança na Lagoa Comprida

Reunião foi promovida na manhã desta quarta-feira / Divulgação/Agecom

A segurança no entorno da Lagoa Comprida, em Aquidauana, será reforçada a partir de uma atuação conjunta entre a prefeitura e as forças de segurança. As medidas foram discutidas nesta quarta-feira (19), durante reunião do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e secretarias municipais.

Entre as medidas definidas está a intensificação das rondas da Polícia Militar, principalmente no período noturno. A orientação aos frequentadores também será reforçada. Ao anoitecer, a recomendação é evitar caminhar ou circular sozinho pela pista externa da Lagoa Comprida, dando preferência a atividades em grupo.

A Prefeitura de Aquidauana informou que já mantém equipes de vigilância no local diariamente, de domingo a domingo, em sistema de turnos. Os vigias percorrem o entorno do parque com bicicletas elétricas, auxiliando na proteção do patrimônio público e na segurança do espaço.

Durante o encontro, também foram discutidos os problemas enfrentados na instalação da iluminação da pista externa. Segundo a prefeitura, furtos de fiação e de mangueiras de eletrodutos já instaladas prejudicaram o andamento dos serviços e impediram que a empresa responsável concluísse a obra dentro do prazo inicialmente previsto.

A administração municipal informou que acompanha a situação junto à empresa responsável e busca as condições necessárias para retomar a instalação dos eletrodutos e da fiação. A conclusão dessa etapa permitirá avançar na iluminação de toda a pista externa e das praças que estão sendo construídas no entorno da Lagoa.

“Estamos tratando essa questão com muita responsabilidade e de forma integrada. A Lagoa Comprida é um patrimônio da nossa cidade, um espaço utilizado diariamente pelas famílias, por quem pratica esporte e por quem busca lazer. Precisamos garantir segurança para a população e, ao mesmo tempo, proteger tudo aquilo que está sendo construído e melhorado para Aquidauana. Por isso, estamos unindo prefeitura e forças de segurança para buscar soluções e fortalecer a prevenção”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

O comandante do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Willian Nascimento, afirmou que o policiamento ostensivo será ampliado na região e pediu a colaboração dos moradores para evitar novas ocorrências.

“Também orientamos a população a adotar medidas preventivas, como evitar caminhar sozinha no período noturno e procurar estar acompanhada. A segurança é uma responsabilidade compartilhada”, afirmou.

O delegado da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Aquidauana, Ronaldo Jacob, também participou da reunião e destacou a necessidade de integração entre os órgãos públicos para o enfrentamento das ocorrências e a adoção de medidas preventivas.

Além do reforço no policiamento, Detran e Departamento Municipal de Trânsito poderão participar de ações conjuntas de acordo com as demandas relacionadas às atribuições de cada órgão. A Prefeitura de Aquidauana reforçou, ainda, que situações suspeitas devem ser comunicadas às autoridades. Em casos de emergência policial, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.