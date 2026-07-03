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Reunião debate avanços no atendimento às crianças com TEA em Aquidauana

Encontro contou com a participação de secretarias municipais, entidades e familiares para definir estratégias de fortalecimento da rede de acolhimento e inclusão

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 10:20

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Reunião foi convocada pelo prefeito Mauro do Atlântico e aconteceu nesta quinta-feira / Thais Mendes/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana promoveu, na manhã desta quinta-feira (02), uma reunião de trabalho para discutir o fortalecimento da rede de atendimento às crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e às suas famílias. O encontro, realizado no gabinete municipal, reuniu representantes de diversas secretarias, instituições parceiras, entidades e familiares. O objetivo é ampliar e qualificar os serviços oferecidos no município.

A reunião foi convocada pelo prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) após um encontro com a Associação de Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, ocasião em que foram apresentadas demandas e informações relacionadas ao atendimento prestado às pessoas com TEA em Aquidauana.

Participaram os secretários municipais Sandra Calonga (Saúde), Wilsandra Beda (Educação), Clériton Alvarenga (Assistência Social) e Anderson Meireles (Gabinete); a presidente da Associação de Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Adriana Duarte; a diretora da Pestalozzi, Fátima Mito; a coordenadora do Processo de Alfabetização da Rede Municipal de Ensino, Lourdes Casanova; a coordenadora do Núcleo de Educação Especial, Edivania dos Reis; o coordenador da Rede de Atenção Psicossocial, Everton Constantino; a coordenadora da Rede da Pessoa com Deficiência, Eloisa Gaeta; além de familiares de pessoas com TEA.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância da atuação conjunta entre os diferentes setores da administração municipal e as instituições parceiras para fortalecer a rede de atendimento.

"Nosso compromisso é unir esforços entre Saúde, Educação, Assistência Social, Pestalozzi e demais parceiros para oferecer suporte qualificado às crianças e às suas famílias, garantindo acolhimento, inclusão e melhores condições de atendimento", enfatizou Mauro do Atlântico.

Reunião debate avanços no atendimento às crianças com TEA em Aquidauana2

Na área da saúde, a administração municipal informou que está em andamento um processo de reestruturação da rede de atendimento, com a proposta de concentrar os serviços em um único espaço, proporcionando maior conforto e agilidade às famílias. Entre as medidas previstas também estão a ampliação da capacidade de avaliações especializadas e a implantação de um CER (Centro Especializado em Reabilitação) Municipal.

A Prefeitura de Aquidauana também informou que desenvolve dois projetos voltados à inclusão. Um deles visa garantir um atendimento mais humanizado às pessoas com deficiência e autistas no comércio local. O outro tem como foco ampliar a inclusão social e promover melhorias na qualidade de vida desse público.

Para o setor da educação, foram implantadas, neste ano, quatro novas salas de recursos multifuncionais para atender estudantes com TEA, além da disponibilização de professores de apoio nas unidades escolares, fortalecendo o processo de inclusão na Rede Municipal de Ensino.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social destacou o acompanhamento realizado junto às famílias, oferecendo orientações sobre benefícios e direitos sociais, além da proposta de ampliar atividades de convivência, lazer e acolhimento para fortalecer os vínculos familiares.

Durante o encontro, representantes da Associação de Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista apresentaram sugestões e reivindicações, entre elas, a continuidade dos atendimentos durante períodos de transição, a criação de um centro específico para atendimento às crianças autistas e seus familiares e a oferta de espaços destinados ao lazer, entretenimento e convivência.

Ao final da reunião, foram definidos encaminhamentos que serão levados ao Executivo aquidauanense com o objetivo de ampliar, qualificar e fortalecer a rede de atendimento às crianças com TEA e suas famílias. Também será elaborado um planejamento integrado entre as secretarias municipais e os serviços especializados para aperfeiçoar o atendimento prestado à população.

*Fotos: Thais Mendes/Agecom

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