Reunião debate sobre educação em todas as esferas em Aquidauana

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A comissão que integra o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, realizou uma reunião para discutir o desenvolvimento da educação em todas as suas esferas, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior metas e estratégias do Plano Municipal de Educação e políticas públicas.

A abertura da reunião foi feita pela secretária de Educação, Professora Luzia Cunha que falou da importância da presença de todos neste momento de avaliação e discussão do PME.

Já a diretora do Núcleo de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, professora Luzia Velasquez, falou dos avanços e das políticas públicas conquistados em Aquidauana, ao longo da implantação do PME desde 2014.

O secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo de Almeida, falou sobre as obras de recuperação e reformas da atual gestão dos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal de Ensino, das áreas urbana e rural nos últimos sete anos.

Finalizando, o secretário Ronaldo Ângelo, falou dos investimentos que estão em andamento e de futuros investimentos no setor educacional.

O relatório das discussões e avaliações do encontro promovido ontem (15), serão levados para a Audiência Pública do Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, que acontecerá no próximo dia 28 de maio, a partir das 7h30min, no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, convocada pela Secretaria Municipal de Educação.

Participaram das discussões, os vereadores Francisco Tavares da Câmara e Clériton Alvarenga, que são da Comissão de Educação do Poder Legislativo, além de vários representantes das instituições que integram o PME.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação é formada por integrantes das seguintes instituições: Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Estado de Educação; Comissão de Educação do Poder Legislativo; Conselho Municipal de Educação; Conselho de Acompanhamento do FUNDEB, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Aquidauana; Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana; Associação de Pais e Mestres; Universidade Federal de MS/Campus de Aquidauana; Fundação Universidade Estadual de MS/Unidade de Aquidauana; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MS/Campus de Aquidauana; Sindicato das Escolas Particulares e a Sociedade Civil Organizada.

Também são designados para compor a Equipe Técnica de apoio a Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME, membros das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Finanças, Procuradoria Jurídica e Planejamento e Obras Públicas