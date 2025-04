Reunião debate Terra Brasil e retomada de conselho rural

Ontem, 08, foi realizada uma reunião para apreciação e aprovação do projeto de implantação do Programa Nacional de Crédito Fundiário – Terra Brasil. O projeto representa um fortalecimento da agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável, e irá beneficiar diretamente 37 famílias com acesso à terra para produção.

O Programa Terra Brasil é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que visa democratizar o acesso à terra, promovendo dignidade, autonomia e desenvolvimento para trabalhadores e trabalhadoras do campo.

Através desse projeto e com recursos do Governo Federal, está prevista a aquisição de parte da Fazenda São Francisco, que será organizada em parcelas de hectares para que cada família beneficiada possa se estabelecer e trabalhar no cultivo e atividades produtivas.

Durante a reunião, foram discutidas as potencialidades produtivas da região e as principais culturas que devem ser implementadas pelas famílias, levando em consideração o perfil da comunidade, o solo e o clima local.

Entre as atividades planejadas que as poderão executar estão: piscicultura, horticultura diversificada, cultivo de abacaxi, mandioca e batata-doce e criação de animais de pequeno porte.

A reunião foi conduzida pelo técnico da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais do Estado do Mato Grosso do Sul- FETTAR e diretor-presidente do projeto TUCURA – assistência técnica e extensão rural – Jorge Bento, onde ele explicou sobre o projeto, sobre a área e, também, sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Durante o encontro, também foi falado sobre a reimplantação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). A reativação do conselho representa o apoio à agricultura familiar e com a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável no campo.

Participaram da reunião o vereador – Fred Frank (presidente do Conselho), o Secretário de Produção – Cipriano Mendes, além das famílias beneficiadas e membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável.

Confira os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável – CMDRS:Prefeitura Municipal de Aquidauana - Titular: Cipriano Mendes Costa, Suplente: Roberto Valadares dos Santos;

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aquidauana - Titular: Robson Dirceu de Deus Flores, Suplente: Nelson Dias Santos;

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAE) - Titular: Simone Rodrigues Pereira Corrêa, Suplente: Cesar Bulhões Martins;

Representante dos Assentamento do Indaiá - Titular: Ostron da Silva Franco, Suplente: Valdeci Gonçalves Zaurizio;

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - Titular: José Evaristo Gonçalves, Suplente: Rogério Ferreira da Silva;

Secretaria Municipal de Educação - Titular: Ellen Niz de Oliveira Ribeiro, Suplente: Ewanderley Dias Cardoso;

Distrito de Cipolândia - Titular: Arcílio Freitas Cayres Junior, Suplente: Luiz Aparecido Alves;

Câmara Municipal de Aquidauana - Titular: Fred Frank Lili, Suplente: Marcos Moreira Gomes;

Distrito de Camisão - Titular: Fernandes mariano dos Santos, Suplente: Francisco Gomes de Cezar;

Distrito de Piraputanga - Titular: Edson Fernandes de Almeida, Suplente: Grasieli Cunha da Silva;

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) - Titular: Carlos Alberto Neto de Oliveira, Suplente: Matheus Paiva Dias;

Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) - Titular: Glaucio da Costa Coelho, Suplente: Márcio César Seixas;

Sindicato Rural de Aquidauana - Titular: Zenilda da Silva Costa, Suplente: Renê Francisco Martines.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana