08 de Agosto de 2025 • 15:38

Educação

Reunião define estratégias para combater evasão escolar em Aquidauana

Também foi discutido o protocolo de atendimento da Rede Estadual de Ensino

Da redação

Publicado em 08/08/2025 às 10:41

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Representantes da educação, do Conselho Tutelar e da administração municipal se reuniram nesta semana para discutir ações integradas de combate à evasão escolar em Aquidauana.

O encontro contou com a participação da Coordenadoria Regional de Educação, do Conselho Tutelar e de representantes da Prefeitura. Entre os temas debatidos, estiveram as estratégias de busca ativa de estudantes fora da sala de aula e o trabalho de apoio realizado pela equipe multidisciplinar do Estado, formada por psicóloga e assistente social, em parceria com o Conselho Tutelar.

Também foi discutido o protocolo de atendimento da Rede Estadual de Ensino, com foco em agilizar e organizar o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A Prefeitura informou que mantém apoio às ações do Conselho Tutelar e às iniciativas que envolvem a integração de profissionais de educação, saúde, assistência social e outros setores para a proteção de crianças e adolescentes.

Segundo a administração municipal, o objetivo é manter uma rede de proteção articulada para garantir a permanência dos estudantes na escola e o acesso a seus direitos.

