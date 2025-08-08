Reunião define estratégias para combater evasão escolar em Aquidauana

Também foi discutido o protocolo de atendimento da Rede Estadual de Ensino
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
Representantes da educação, do Conselho Tutelar e da administração municipal se reuniram nesta semana para discutir ações integradas de combate à evasão escolar em Aquidauana.
O encontro contou com a participação da Coordenadoria Regional de Educação, do Conselho Tutelar e de representantes da Prefeitura. Entre os temas debatidos, estiveram as estratégias de busca ativa de estudantes fora da sala de aula e o trabalho de apoio realizado pela equipe multidisciplinar do Estado, formada por psicóloga e assistente social, em parceria com o Conselho Tutelar.
Também foi discutido o protocolo de atendimento da Rede Estadual de Ensino, com foco em agilizar e organizar o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
A Prefeitura informou que mantém apoio às ações do Conselho Tutelar e às iniciativas que envolvem a integração de profissionais de educação, saúde, assistência social e outros setores para a proteção de crianças e adolescentes.
Segundo a administração municipal, o objetivo é manter uma rede de proteção articulada para garantir a permanência dos estudantes na escola e o acesso a seus direitos.
O Novo Olhar oferece um acompanhamento mais individualizado, respeitando as diferentes realidades e vivências dos alunos
