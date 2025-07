Reunião define novas estratégias para educação pública em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito Mauro do Atlântico se reuniu ontem (03) com a secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda, e a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para discutir ações e projetos voltados a aprimorar a qualidade do ensino em Aquidauana. Participaram também Luzia Aparecida Velásquez, diretora do Núcleo de Educação Básica; Aldrin Cleyde da Cunha, coordenador de Projetos e Programas Educacionais; Ester Nubia Aparecida Cabral, coordenadora do Núcleo Pedagógico; e Junior Hota, coordenador desportivo.



Durante a reunião, foram apresentadas iniciativas que incluem a atualização do Referencial Curricular do Município, que orientará as práticas pedagógicas na rede municipal, além da continuidade das formações continuadas para professores e assistentes pedagógicos. Um dos focos dessas capacitações é a Educação Especial, visando um atendimento mais inclusivo.



Entre os programas destacados estão o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que busca recuperar conteúdos após o período da pandemia; o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que garante a alfabetização na idade certa; o programa Escola em Tempo Integral; a iniciativa Escolas Conectadas, que promove o uso de tecnologias na educação; e o Escola das Adolescências, voltado para atender as demandas específicas dessa fase.



Outro ponto ressaltado foi o recebimento do Complemento do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), repasse destinado aos municípios que alcançam metas de qualidade e gestão educacional. Aquidauana foi o município de Mato Grosso do Sul que mais recebeu esse tipo de recurso e figura entre os 20 do país contemplados, resultado atribuído ao trabalho conjunto e à gestão transparente.



O prefeito Mauro destacou que a educação é prioridade na administração municipal, afirmando que cada investimento feito na formação dos estudantes representa um passo para o desenvolvimento local. “Acreditamos que a educação é a base para o crescimento da nossa cidade e para garantir um futuro mais igualitário para todos”, afirmou.



A secretária Wilsandra Béda reforçou que essas ações refletem o compromisso da equipe em buscar melhorias contínuas, beneficiando diretamente alunos e professores. Ao final da reunião, foi reafirmado o objetivo de buscar novos recursos e incentivos para ampliar os investimentos na rede municipal de ensino, sempre com o propósito de construir um futuro melhor para as crianças e jovens de Aquidauana.

