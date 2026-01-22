Acessibilidade

22 de Janeiro de 2026 • 14:17

Aquidauana

Reunião define prioridades para Aquidauana em 2026

O encontro teve como objetivo avaliar ações da gestão e alinhar metas para o ano

Da redação

Publicado em 22/01/2026 às 09:24

Atualizado em 22/01/2026 às 09:33

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, conduziu na quarta-feira (21) a primeira reunião de trabalho de 2026 com os secretários municipais. O encontro teve como objetivo avaliar ações da gestão e alinhar metas para o ano.

Durante a reunião, o prefeito apresentou um balanço das atividades administrativas realizadas em 2025, com destaque para a organização interna da Prefeitura, o planejamento das ações e a estruturação das equipes nos diferentes setores da administração municipal.

Na ocasião, foram apresentados os compromissos da gestão para 2026, com foco em obras e investimentos. Entre as ações anunciadas estão a emissão da ordem de serviço para a construção da Clínica de Saúde da Mulher, a construção de uma nova Unidade de Estratégia de Saúde da Família na Vila Trindade, a conclusão da Praça Esportiva do Ovídio Costa, que já está em andamento, além da abertura de licitação para pavimentação de ruas do município. Também foi confirmada a licitação para a conclusão da reforma e ampliação do Laboratório Municipal.

A equipe de governo discutiu ainda o planejamento de mutirões de atendimento nos bairros, com participação integrada das secretarias municipais e apoio de órgãos estaduais. A proposta é ampliar o acesso da população a serviços públicos por meio de ações descentralizadas.

Durante a reunião, o prefeito destacou a importância do trabalho conjunto das secretarias e equipes técnicas. Em sua fala, afirmou que as ações planejadas para 2026 incluem entregas previstas para diferentes áreas do município.

Ao final do encontro, o prefeito agradeceu ao vice-prefeito Dr. Murilo Acosta, que esteve à frente da administração municipal durante o período de licença do chefe do Executivo, ressaltando a continuidade dos trabalhos nesse intervalo.

