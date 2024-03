Reunião define qualificação profissional para moradores de Taunay

Prefeitura de Aquidauana

Reunião para tratar de futuras oportunidades de qualificação profissional para os moradores das aldeias e do distrito de Taunay, foi realizada pela subprefeitura do local, na tarde de ontem (18).

Em pauta, a Prefeitura de Aquidauana, via secretaria de Assistência Social (SAS), em conjunto com o SENAC, FUNTRAB, promoverão cursos qualificação de mão de obra, embasados no Programa MS Qualifica - Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado.

O gerente de relacionamento do SENAC – Luiz Ishikawa, explicou detalhadamente sobre o “Programa MS Qualifica”, uma iniciativa do Governo do Estado do MS em parceria com o Senac MS, que visa oferecer mais do que capacitação profissional, é uma jornada rumo ao crescimento pessoal e profissional.

Projetado para atender diversas demandas, o programa pretende capacitar mais de 13 mil pessoas em todo o Estado focando, especialmente, em quem está fora do mercado de trabalho e nos jovens em busca de novas perspectivas.

Assim como já acontece na cidade de Aquidauana, agora a Prefeitura quer realizar os cursos nas aldeias, aproveitando o MS Qualifica e, principalmente, atender as demandas levantadas pelos caciques.

A secretária da SAS – Josilene Rodrigues juntamente com os técnicos da secretaria, ouviu atentamente as solicitações das lideranças indígenas, esclareceu dúvidas e frisou que os cursos vão auxiliar as famílias para melhorar a renda dentro de casa.

“O prefeito quer que nós, enquanto órgão gestor, tenhamos mais proximidade com as aldeias e os distritos. Assim, nesta ação, aqui em conjunto com SENAC e FUNTRAB, vamos trazer gratuitamente capacitação para toda a comunidade. Vocês (caciques) podem solicitar e junto com o SENAC vamos organizar o que, de imediato, pudermos atender e realizar os cursos”, explicou a secretária Josilene.

Presente na reunião, o coordenador municipal de Assuntos Indígenas - Edvaldo Félix agradeceu aos órgãos ora representados e concluiu: “essa atenção e olhar com carinho da gestão é gratificante. Somos carentes dessa demanda de cursos e, agora, vemos essa oportunidade chegar até nossas aldeias e, claro, vem em boa hora”.

Ao final da reunião, cada cacique expôs as demandas de sua aldeia em relação aos cursos e, de imediato, ficou definido que dentre os primeiros cursos de qualificação profissional, um dos primeiros a ser ofertado para as aldeias será na área de informática.