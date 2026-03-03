ReuniÃ£o define Ãºltimos ajustes para implantaÃ§Ã£o da Sala LilÃ¡s em Aquidauana

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta terça-feira (3), foi realizada reunião na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil em Aquidauana para alinhar os últimos detalhes da inauguração da Sala Lilás, prevista para o mês de abril.



Participaram do encontro o prefeito Mauro do Atlântico, a coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rodrigues Rosa, o delegado regional da Polícia Civil, Amylcar Eduardo Paracatu Romero, e os delegados do 1º Distrito Policial, Ronaldo Marcos Jacob e Luiz Fernando Domingos Mesquita.



O objetivo foi alinhar as tratativas entre o Município e a Polícia Civil para a implantação do espaço, destinado ao atendimento de vítimas de violência doméstica e sexual.



O projeto Sala Lilás é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana. A proposta é oferecer atendimento humanizado e especializado a mulheres e crianças vítimas de violência.



A Sala Lilás funcionará dentro da Delegacia de Polícia Civil, em espaço reservado. A estrutura conta com dois ambientes: um cartório, onde será realizada a formalização da denúncia, e uma sala de acolhimento equipada com sofá, brinquedos e banheiro com trocador.



Segundo a organização do projeto, o espaço foi estruturado para atender mulheres que chegam acompanhadas de crianças, garantindo local para permanência dos filhos durante o registro do depoimento.



A Prefeitura de Aquidauana ficou responsável pela reforma do local e, por meio do Plantão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, prestará suporte às vítimas, com acompanhamento e encaminhamentos à rede de proteção.



Ao final da reunião, foram discutidos temas relacionados à segurança pública no município, com foco na integração entre o Executivo Municipal e a Polícia Civil.