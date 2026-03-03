Acessibilidade

03 de MarÃ§o de 2026 • 16:01

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PolÃ­cia

ReuniÃ£o define Ãºltimos ajustes para implantaÃ§Ã£o da Sala LilÃ¡s em Aquidauana

O objetivo foi alinhar as tratativas entre o MunicÃ­pio e a PolÃ­cia Civil para a implantaÃ§Ã£o do espaÃ§o, destinado ao atendimento de vÃ­timas de violÃªncia domÃ©stica e sexual

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 11:50

Atualizado em 03/03/2026 Ã s 12:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

Na manhã desta terça-feira (3), foi realizada reunião na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil em Aquidauana para alinhar os últimos detalhes da inauguração da Sala Lilás, prevista para o mês de abril.

Participaram do encontro o prefeito Mauro do Atlântico, a coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rodrigues Rosa, o delegado regional da Polícia Civil, Amylcar Eduardo Paracatu Romero, e os delegados do 1º Distrito Policial, Ronaldo Marcos Jacob e Luiz Fernando Domingos Mesquita.

O objetivo foi alinhar as tratativas entre o Município e a Polícia Civil para a implantação do espaço, destinado ao atendimento de vítimas de violência doméstica e sexual.

O projeto Sala Lilás é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana. A proposta é oferecer atendimento humanizado e especializado a mulheres e crianças vítimas de violência.

A Sala Lilás funcionará dentro da Delegacia de Polícia Civil, em espaço reservado. A estrutura conta com dois ambientes: um cartório, onde será realizada a formalização da denúncia, e uma sala de acolhimento equipada com sofá, brinquedos e banheiro com trocador.

Segundo a organização do projeto, o espaço foi estruturado para atender mulheres que chegam acompanhadas de crianças, garantindo local para permanência dos filhos durante o registro do depoimento.

A Prefeitura de Aquidauana ficou responsável pela reforma do local e, por meio do Plantão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, prestará suporte às vítimas, com acompanhamento e encaminhamentos à rede de proteção.

Ao final da reunião, foram discutidos temas relacionados à segurança pública no município, com foco na integração entre o Executivo Municipal e a Polícia Civil.

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana realiza entrega de kits e uniformes em escolas municipais

â€¢ Atleta de Aquidauana conquista 3º lugar no Brasileiro de Maratona em Curitiba

â€¢ Aquidauana recebe abertura da Pesca Feminina 2026 com luau Ã s margens do rio

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

VacimÃ³vel chega a Aquidauana com cronograma que inclui aldeias, escolas e igrejas

CONQUISTA

RONCÃƒO Pneus chega a Aquidauana

Esportes

Aquidauana conquista 24 medalhas no Circuito Stopa de NataÃ§Ã£o na Capital

NataÃ§Ã£o de Aquidauana conquista pÃ³dio nos Jogos Escolares de MS

UPAN promove 1º Festival de Pizza para apoiar equipe de nataÃ§Ã£o em Aquidauana

Atletas de Aquidauana conquistam 10 medalhas em campeonato de nataÃ§Ã£o

Oportunidade

Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta segunda-feira

Publicidade

Clima

Segunda-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e chuva isolada em Aquidauana

ÃšLTIMAS

MÃºsica

Gustavo Henrique promove eventoÂ beneficente para novo projeto musical em Aquidauana

Evento serÃ¡ no dia 22 de marÃ§o, no Clube Arpa, com shows e bailÃ£o; ingressos custam R$ 40 com almoÃ§o incluso

GestÃ£o

PrestaÃ§Ã£o de contas da saÃºde de AnastÃ¡cio Ã© discutida em audiÃªncia pÃºblica

A audiÃªncia pÃºblica Ã© um momento importante para demonstrar todos os investimentos feitos na Ã¡rea da saÃºde durante o referido perÃ­odo

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo