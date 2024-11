Reunião sobre a Lei Orçamentária Anual de 2025 começa às 9 horas

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Planejamento e Obras Públicas, convida a população para participar de uma reunião importante sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. A audiência pública será realizada nesta quinta-feira, 7 de novembro, a partir das 9 horas, no auditório da Secretaria de Educação, localizado na Rua Luiz da Costa Gomes, 610, no Bairro Cidade Nova. A ocasião é uma oportunidade para que os cidadãos expressem suas opiniões e participem ativamente na definição das prioridades para os investimentos do município no próximo ano.

A LOA é um documento crucial para o planejamento financeiro da cidade, pois define onde e como serão alocados os recursos públicos ao longo do ano. Durante a reunião, serão discutidas as propostas e os projetos prioritários, possibilitando que a população contribua com sugestões e demandas específicas, promovendo uma administração pública mais transparente e inclusiva. Essa participação ativa é fundamental para garantir que as decisões atendam às reais necessidades da comunidade.

O evento visa fortalecer o diálogo entre o poder público e os moradores, permitindo que todos se envolvam nas decisões que impactam diretamente o desenvolvimento de Aquidauana. A administração municipal reforça a importância da presença da população para que as demandas sejam devidamente apresentadas e consideradas na formulação do orçamento para 2025.

A Prefeitura espera contar com uma participação expressiva dos aquidauanenses, uma vez que a colaboração de todos pode ajudar a construir um futuro melhor para a cidade. Através da audiência pública, a administração busca incentivar uma gestão compartilhada e consciente, onde as vozes dos cidadãos possam ser ouvidas e consideradas nas diretrizes que orientarão os investimentos municipais no próximo ano.