Reunião trata de intervenções em estradas da zona rural de Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, se reuniu com produtores rurais da região pantaneira, a segunda-feira (19). O encontro contou com a presença do vereador Renato Bossay e do secretário de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque.



Durante a reunião, os produtores solicitaram apoio da Prefeitura para a recuperação das estradas da região, incluindo intervenções como cascalhamento, melhorias em aterros e construção de pontes. A solicitação foi recebida pela gestão municipal.



O prefeito Mauro afirmou que a manutenção das estradas é necessária para o escoamento da produção rural, o transporte escolar e o deslocamento de pessoas que atuam no setor do turismo. Ele também informou que visitará os locais apontados pelos produtores para definir prioridades e elaborar um cronograma de atendimento. As equipes e os maquinários da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais serão mobilizados para atuar nas áreas com maior necessidade.

