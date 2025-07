Revitalização da Lagoa Comprida avança e transforma Aquidauana

Juliano Dervalho/AGECOM

As obras de revitalização no entorno do Parque Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana, avançam rapidamente e já estão mudando a paisagem e a rotina dos moradores da região.

Com o asfaltamento das ruas ao redor do parque concluído, os trabalhos agora seguem com a construção das pistas de caminhada e da ciclovia que vão contornar toda a área do parque. Outra equipe atua na construção das praças Vila Previsul (antiga Amospa), Vila Dona Nenê e Vila Eliane, onde já estão definidas as quadras, áreas de convivência e espaços para playgrounds.