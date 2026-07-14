Revitalização de espaços e segurança entram na pauta da Nova Aquidauana

Reunião foi realizada no Centro da Juventude / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana promoveu, na noite desta segunda-feira (13), uma reunião com moradores e lideranças da Nova Aquidauana para discutir demandas da comunidade e apresentar ações previstas para o bairro. O encontro foi realizado no Centro da Juventude.

Participaram da reunião o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), os secretários Mauro Marino, da Semel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), e Cipriano Mendes, da Semprod (Secretaria Municipal de Produção), o vereador Marquinhos Taxista (PT), o presidente da Associação de Moradores da Nova Aquidauana, Robson Amaral, e o coordenador municipal da Juventude, Gelson Junior Franco.

Entre os principais assuntos debatidos estiveram o andamento das obras de revitalização do Campo do Jatobá, que já estão em andamento, a recuperação do Campo do Vovô (Campão) e o apoio da administração municipal à realização do Campeonato Interno de Futebol do bairro.

Durante a reunião, os moradores também apresentaram outras reivindicações, como reforço na segurança pública, cercamento do Campão e a construção de uma sede própria para a Associação de Moradores, além de sugestões voltadas à melhoria da infraestrutura da região.

O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que a administração pretende manter o diálogo com a comunidade para definir as prioridades de investimento.

"O nosso compromisso é continuar ouvindo a comunidade e construir soluções de forma participativa. Vamos dar continuidade às ações consideradas mais importantes para o bairro e definir, junto com os moradores, quais serão as próximas prioridades da gestão", afirmou.

Durante o encontro, o prefeito também anunciou que a gestão, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, dará apoio ao Campeonato Interno de Futebol da Nova Aquidauana, com disponibilização de arbitragem e materiais esportivos. Segundo a administração, será formada uma comissão organizadora para acompanhar o planejamento da competição em conjunto com a Semel.

Ao final da reunião, os participantes tiveram espaço para apresentar sugestões e esclarecer dúvidas sobre as demandas da comunidade.

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes