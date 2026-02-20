Revitalização do Parque da Lagoa Comprida avança nova praça e espaços de lazer

A Prefeitura destaca que se trata de uma obra de grande porte, realizada por etapas e com atenção aos detalhes em cada fase do processo / Reprodução

A revitalização do Parque da Lagoa Comprida segue em ritmo acelerado e acaba de entrar em uma nova e importante etapa. A construtora responsável pela obra já iniciou a construção da praça localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito, que contará com estrutura completa voltada ao lazer e convivência das famílias.

O novo espaço contará com praça de alimentação, fonte d'água interativa, parquinho infantil e área de convivência, oferecendo opções para todas as idades e incentivando a ocupação do parque pela comunidade.

Além dessa nova praça, as obras avançam nas demais áreas do parque. As praças Dona Nenê, Fragelli, Previsul e Eliane já estão com as bases de alvenaria concluídas e as áreas das quadras devidamente demarcadas. Na sequência, essas praças também receberão as instalações elétricas e hidráulicas, além da estrutura dos parquinhos, espaços esportivos e áreas de convivência.

A Prefeitura destaca que se trata de uma obra de grande porte, realizada por etapas e com atenção aos detalhes em cada fase do processo. Ainda há muito trabalho pela frente até a conclusão total do projeto.

Em parceria com o Governo do Estado, a administração municipal segue acompanhando de perto cada etapa da obra, com o objetivo de entregar à população um espaço moderno, bonito, bem estruturado e pensado para proporcionar lazer e alegria para todos os frequentadores do Parque da Lagoa Comprida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!