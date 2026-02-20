Acessibilidade

20 de Fevereiro de 2026 • 15:44

Infraestrutura

Revitalização do Parque da Lagoa Comprida avança nova praça e espaços de lazer

Obra realizada em parceria com o Governo do Estado segue por etapas e promete entregar área moderna e estruturada para a população

Da redação

Publicado em 20/02/2026 às 10:36

A Prefeitura destaca que se trata de uma obra de grande porte, realizada por etapas e com atenção aos detalhes em cada fase do processo / Reprodução

A revitalização do Parque da Lagoa Comprida segue em ritmo acelerado e acaba de entrar em uma nova e importante etapa. A construtora responsável pela obra já iniciou a construção da praça localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito, que contará com estrutura completa voltada ao lazer e convivência das famílias.

O novo espaço contará com praça de alimentação, fonte d'água interativa, parquinho infantil e área de convivência, oferecendo opções para todas as idades e incentivando a ocupação do parque pela comunidade.

Além dessa nova praça, as obras avançam nas demais áreas do parque. As praças Dona Nenê, Fragelli, Previsul e Eliane já estão com as bases de alvenaria concluídas e as áreas das quadras devidamente demarcadas. Na sequência, essas praças também receberão as instalações elétricas e hidráulicas, além da estrutura dos parquinhos, espaços esportivos e áreas de convivência.

A Prefeitura destaca que se trata de uma obra de grande porte, realizada por etapas e com atenção aos detalhes em cada fase do processo. Ainda há muito trabalho pela frente até a conclusão total do projeto.

Em parceria com o Governo do Estado, a administração municipal segue acompanhando de perto cada etapa da obra, com o objetivo de entregar à população um espaço moderno, bonito, bem estruturado e pensado para proporcionar lazer e alegria para todos os frequentadores do Parque da Lagoa Comprida.

Memória

Fórum garante participação de voz indígena na construção de políticas públicas

O espaço consolida um movimento que já vinha sendo construído dentro das comunidades

Polícia

Foragido por roubo é preso pela PM em Corumbá

Os policiais visualizaram o indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir e se esconder em um local de difícil acesso

