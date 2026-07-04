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Inovação e sustentabilidade

Riedel celebra integração entre setores durante Pantanal Tech MS

Governador ressaltou a integração entre poder público, iniciativa privada, universidades e economia criativa durante a abertura do evento em Aquidauana

O Pantaneiro

Publicado em 04/07/2026 às 10:19

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Riedel definiu o Pantanal Tech MS como um espaço de integração entre diferentes setores da sociedade / Reprodução/O Pantaneiro

O governador Eduardo Riedel (PSDB) definiu o Pantanal Tech MS como um espaço de integração entre diferentes setores da sociedade durante entrevista concedida ao O Pantaneiro, na abertura da terceira edição do evento, realizada nesta sexta-feira (03), na unidade universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.

Ao comentar a importância do encontro, Riedel destacou que o Pantanal Tech vai além de uma feira voltada ao agronegócio, reunindo instituições públicas, iniciativa privada, pesquisadores, empreendedores e representantes da economia criativa em torno do desenvolvimento sustentável do bioma pantaneiro.

"Um encontro, uma reunião, uma feira que tem múltiplas faces, ela gira em torno do bioma Pantanal, mas ela coloca o público e o privado para discutir produção, preservação, desenvolvimento, cultura, da nossa origem pantaneira", observou o governador.

Riedel também enalteceu a presença cada vez maior de instituições no evento. A edição deste ano traz número recorde com a exposição de 25 vitrines tecnológicas, que apresentam soluções voltadas à produção sustentável no bioma pantaneiro.

"É muito bom a gente vir aqui e ver que tem a participação em massa das empresas, fazendo negócios, da economia criativa muito presente, muito forte, das instituições de governo presentes também, divulgando seu trabalho, e para isso tudo a universidade, que reúne toda nossa rede de ciência e tecnologia trabalhando pelo Pantanal", destacou.

Além da abertura oficial, a solenidade foi marcada por um momento de descontração. Embora complete aniversário apenas neste domingo (05), Eduardo Riedel foi surpreendido durante a cerimônia com um bolo preparado em sua homenagem. Ao lado da primeira-dama Monica Riedel, o governador recebeu os cumprimentos das autoridades e do público presente, que cantaram "parabéns a você", transformando a celebração em um momento especial durante o evento.

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no bioma pantaneiro, o Pantanal Tech MS chega à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores, empresas, instituições públicas e representantes de diversos segmentos. A programação segue até este domingo, com palestras, painéis, vitrines tecnológicas, oficinas, rodadas de negócios, atividades culturais e iniciativas voltadas à inovação, bioeconomia, turismo e desenvolvimento regional.

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