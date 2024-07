Riedel diz que Pantanal Tech é "semente para o futuro"

Ikaro Souza/ O Pantaneiro

No último fim de semana, a cidade de Aquidauana sediou o evento Pantanal Tech MS, uma iniciativa conjunta entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Governo do Estado. O evento, realizado nos dias 28 e 29 de junho na unidade da UEMS em Aquidauana, teve como objetivo central promover o desenvolvimento sustentável no Pantanal.



Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o Governador de MS, Eduardo Riedel, destacou a importância do Pantanal Tech como um "evento catalizador da essência do Pantanal".



Riedel enfatizou que o evento abrange temas importantes como pesquisa, desenvolvimento, agricultura familiar, e sustentabilidade, destacando também o papel das comunidades originárias e a biodiversidade da região.

"O Pantanal Tech é um grande ponto de encontro para discutir esses temas tão importantes para nosso bioma", declarou o governador.



Além disso, Riedel ressaltou que o evento representa uma oportunidade para atrair investimentos, garantir a sustentabilidade ambiental, respeitar os povos originários e promover uma visão de longo prazo para o Pantanal. "Aqui foi plantada uma semente, e a universidade estadual de MS catalisou tudo isso", elogiou o governador.

Governador Eduardo Riedel esteve no Pantanal Tech MS - Foto: Rhobson Lima / O Pantaneiro



A parceria estratégica entre a UEMS e o Governo do Estado possibilitou a realização do Pantanal Tech MS, cujo foco principal foi a educação, ciência, tecnologia e inovação como pilares estratégicos para o desenvolvimento regional. O evento contou com a participação de diversas instituições públicas e empresas privadas, além do apoio dos cursos de graduação e pós-graduação da UEMS, como Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia.



Durante o Pantanal Tech MS, os participantes puderam explorar exposições, demonstrações técnicas, vitrines tecnológicas, painéis empresariais, conferências e palestras sobre temas essenciais para o desenvolvimento sustentável na região pantaneira. O evento se destacou como uma plataforma inovadora para promover a interação entre os diversos atores envolvidos no desenvolvimento sustentável do Pantanal de Mato Grosso do Sul, destacando as tecnologias e inovações disponíveis e fomentando uma agenda positiva de sustentabilidade.



Com o encerramento do evento, fica o legado de um esforço conjunto para impulsionar o crescimento sustentável do Pantanal, refletindo o compromisso das instituições e empresas participantes em garantir um futuro próspero e equilibrado para esta importante região brasileira.