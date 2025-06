Riedel é homenageado na abertura do Pantanal Tech MS 2025

O Pantaneiro

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, foi um dos homenageados durante a cerimônia de abertura do Pantanal Tech MS 2025, realizada no campus da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana. O evento, que transforma a universidade em uma vitrine de inovação e sustentabilidade, tem como foco principal a conservação do bioma pantaneiro.

Logo após sua chegada, o governador percorreu parte das instalações da universidade, visitando áreas de pesquisa e vitrines tecnológicas que integram ciência e produção rural com responsabilidade ambiental. As soluções apresentadas foram desenvolvidas por pesquisadores e estudantes com foco na valorização do meio ambiente e fortalecimento da economia local.

Acompanhado do vice-governador Barbosinha, do secretário de Estado da Semadesc, Jaime Verruck, do ex-governador Azambuja e de autoridades acadêmicas e locais, Riedel reforçou o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

Com uma expectativa de público superior a 20 mil pessoas até domingo (29), o Pantanal Tech é promovido pelo Governo do Estado em parceria com a UEMS. A programação conta com feiras, oficinas, painéis temáticos, palestras, encontros científicos e atrações culturais.

O evento consolida-se como uma plataforma que une governo, academia, setor produtivo e sociedade para pensar soluções inovadoras e sustentáveis para o Pantanal sul-mato-grossense.

