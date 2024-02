Riedel garante a Odilon e vereadores convênios e R$ 15 milhões para asfalto

Divulgação

Mais asfalto, drenagem, recursos para o Hospital Regional e impulsionamento para o turismo e lazer estão entre as demandas apresentadas pelo prefeito Odilon Ribeiro e todos os vereadores aquidauanenses em reunião com o governador Eduardo Riedel, na governadoria, no último dia 2.



Na comitiva de Aquidauana estavam os vereadores Nilson Pontim (presidente), Wezer Lucarelli (líder do prefeito no legislativo), Chico Tavares, Anderson Meireles, Valter Neves, Sargento Cruz, Marquinhos Taxista, Tião Melo, Reinaldo Kastanha, Éverton Romero, Humberto Torres, Sebastiãozinho do Taboco e Clériton Alvarenga.



Também participaram da reunião os secretários municipais, Ronaldo Angelo (Planejamento), Ernandes Peixoto (Finanças), Youssef Saliba (Cultura e Turismo), Rosy Ribeiro (Comunicação), Selma Suleiman e Alex Mello (Gabinete).



Somando à comitiva aquidauanense, estiveram presentes hipotecando apoio aos pedidos para Aquidauana o deputado federal Beto Pereira (Federal) e deputados estaduais Paulo Corrêa, Mara Caseiro, Jamilson Name e Pedro Caravina. Também estavam presentes os secretários de Estado, Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso.



Na área de infraestrutura, o prefeito Odilon entregou em mãos ao governador Eduardo Riedel o projeto de macrodrenagem em diversas ruas da cidade, para minimizar transtornos com enxurradas e, também, evitar futuros alagamentos, como o que aconteceu no final do ano passado.



Esse projeto de macrodrenagem está orçado em R$ 16 milhões e o prefeito Odilon junto com os vereadores argumentaram a necessidade de execução dessa obra e do apoio do Governo do Estado para custear a macrodrenagem.



A macrodrenagem que está sendo proposta e planejada utiliza um método moderno de engenharia, não destruindo o pavimento e, que, principalmente, será essencial nas ruas onde há bacias de água no subsolo.



Outro pedido feito ao governador Riedel foi um convênio em torno de R$ 58 milhões de reais, para obras de drenagem e pavimentação asfáltica em CBUQ - (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas dos bairros de Aquidauana.

“Aquidauana é uma cidade que precisa do apoio do Estado, para melhorar as condições de vida para população e para se preparar para o futuro, com desenvolvimento e infraestrutura. Precisamos da presença forte do Governo na nossa cidade e viemos aqui trazer as prioridades, já aproveitando que estamos começando o ano e o governador está definindo suas ações nos municípios”, destacou o prefeito Odilon.



De imediato, o governador Eduardo Riedel afirmou que atenderá o pedido do prefeito Odilon e dos vereadores com o convênio de R$ 58 milhões. “Abrimos agora uma nova discussão para definir os projetos e prioridades da cidade, que serão definidas pelo prefeito Odilon junto com os vereadores. Vamos repassar numa primeira etapa este ano R$ 15 milhões e eles definirão as ruas que serão pavimentadas. Nesta reunião eu ratifico todos os compromissos que fiz com o município de Aquidauana”, afirmou o governador, explicando que o restante do recurso será repassado ao longo do seu mandato.



Ainda na área de infraestrutura aliada ao turístico e ao meio ambiente, o prefeito Odilon Ribeiro e os vereadores reivindicaram ao governador Eduardo Riedel que possa demandar à SEILOG - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul – a celeridade para execução da revitalização do Parque Municipal da Lagoa Comprida, obra que é aguardada com muita expectativa pela população, pois o parque é o coração da cidade.



Acerca dessa obra, o governador Eduardo Riedel afirmou que o projeto está em andamento e que, em breve, o recurso será repassado via convênio para prefeitura, que por sua vez, irá licitar a obra.



SAÚDE - Para a área da saúde, o governador Riedel recebeu do prefeito Odilon a seguinte solicitação de um aporte de R$ 2,5 milhões de reais, para ampliar a reforma do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, contemplando outros setores da unidade.