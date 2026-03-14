Riedel inaugura polo de inovaÃ§Ã£o em Ponta PorÃ£

Assessoria de ComunicaÃ§Ã£o

O governador Eduardo Riedel inaugurou nesta sexta-feira (13) um novo complexo voltado à tecnologia e ao empreendedorismo em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. O espaço reúne o Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã e o Centro Internacional de Inovação e Empreendedorismo de Ponta Porã, criados com a proposta de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e gerar novas oportunidades econômicas na região.

O complexo foi projetado para integrar empresas, universidades, pesquisadores e empreendedores em um mesmo ambiente de colaboração, fortalecendo iniciativas ligadas à inovação e ao conhecimento. O parque possui cerca de 1,6 mil metros quadrados de área construída e está localizado na linha internacional que divide o Brasil do Paraguai, em uma área estratégica para fomentar projetos de integração e desenvolvimento regional.

Durante a cerimônia, o governador destacou que a implantação do espaço é resultado da união entre diferentes instituições públicas e privadas. Segundo ele, o empreendimento representa um passo importante para ampliar o potencial tecnológico do Estado e fortalecer a cooperação entre cidades de fronteira.

“Este equipamento é nosso, de Mato Grosso do Sul, de Ponta Porã, de Pedro Juan e do Paraguai. Para viabilizar este grande projeto houve união de todas as partes que trabalham juntas pelo Estado”, afirmou o governador.

A estrutura recebeu investimento de R$ 1,7 milhão do Governo do Estado, por meio de convênio entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Ponta Porã. O projeto também contou com recursos internacionais do Fonplata, além de investimentos federais e emendas parlamentares da bancada de Mato Grosso do Sul.

O prefeito Eduardo Campos destacou que o novo espaço marca um momento importante para a cidade e para a região de fronteira. Segundo ele, o complexo deve estimular a criação de projetos inovadores e fortalecer a economia local por meio da tecnologia e do empreendedorismo.

O evento também contou com a presença de representantes do Ecossistema de Inovação de Aquidauana, que acompanharam a inauguração e participaram das atividades voltadas à troca de experiências entre iniciativas de inovação do Estado. A participação do grupo reforça o interesse de Aquidauana em ampliar parcerias e fortalecer o desenvolvimento de projetos tecnológicos e de empreendedorismo na região.

A expectativa é de que o parque tecnológico se consolide como um polo internacional de inovação, estimulando a integração entre conhecimento, tecnologia e desenvolvimento econômico na fronteira entre Brasil e Paraguai.