Riedel vai a Aquidauana para assinar ordem de serviço da revitalização da Lagoa Comprida

Na próxima segunda-feira, dia 10, o governador de Mato Grosso do Sul estará em Aquidauana para assinar, junto com o prefeito Odilon Ribeiro, a ordem de serviço da obra de revitalização da Lagoa Comprida.

A solenidade acontecerá na Rua Giovane Toscano de Brito, às 9h.

Com mais de R$ 22,8 milhões em investimentos, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Aquidauana para a execução da obra de revitalização, urbanização e infraestrutura urbana do Parque da Lagoa Comprida.

A área do parque tem aproximadamente 40 hectares, e a intervenção garantirá pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e ciclovia no entorno.

A obra já foi licitada e uma empresa terceirizada iniciará os trabalhos, com estimativa de conclusão em até dois anos.

O Parque

O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida foi criado em 2001, com o objetivo de preservar um ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, protegendo o patrimônio natural e cultural da região.

A área do parque tem aproximadamente 40 hectares e está localizada a cerca de 1,5 km do Córrego João Dias. Possui a maior lagoa urbana de Aquidauana e uma rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, além de árvores e plantas aquáticas. O espaço já é utilizado para atividades ambientais, culturais, esportivas e de lazer.