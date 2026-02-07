Rio Aquidauana amanhece neste sábado com 8,44 metros e registra elevação 

O Pantaneiro

O rio Aquidauana amanheceu neste sábado (07) com o nível em 8,44 metros, após registrar uma elevação de quase 20 centímetros nas últimas horas. A contínua subida reforça o estado de atenção em Aquidauana e Anastácio, onde já são visíveis os impactos da cheia.

Com o aumento do volume de água, áreas ribeirinhas seguem sendo afetadas, como vias parcialmente alagadas, pontos turísticos como a Prainha de Anastácio cobertos pelo rio e acessos interditados por medida de segurança. A elevação constante do nível preocupa moradores, especialmente aqueles que vivem ou trabalham próximos às margens do rio.

De acordo com o monitoramento, caso o ritmo de subida continue, novos transtornos podem ser registrados ao longo do dia. As autoridades mantêm o acompanhamento da situação e orientam a população a evitar áreas alagadas e a ficar atenta às atualizações oficiais.

O cenário segue sendo observado com cautela, diante da possibilidade de novas elevações do nível do rio Aquidauana nas próximas horas.