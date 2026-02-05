Rio Aquidauana atinge 8,02 metros e segue em alerta para áreas ribeirinhas

João Éric/ O Pantaneiro

O nível do Rio Aquidauana chegou a 8,02 metros às 16h desta quinta-feira (5), mantendo o estado de atenção para moradores das regiões ribeirinhas do município. A elevação é resultado do grande volume de chuvas registrado nos últimos dias, especialmente nas áreas de cabeceira do rio.



O cenário de alerta começou ainda na manhã de quarta-feira (4), quando o Rio Aquidauana amanheceu em forte elevação após subir cerca de 1,5 metro em menos de 12 horas. Conforme monitoramento realizado pelo jornal O Pantaneiro, o nível chegou a 6,93 metros, aproximando-se rapidamente dos 7 metros, marca considerada o limite da caixa do rio.



Na noite de terça-feira (3), por volta das 18h, a régua de medição indicava 4,50 metros, situação que ainda estava dentro da normalidade, mesmo com as chuvas persistentes ao longo do dia. No entanto, durante a madrugada, conforme já previsto pelas equipes de monitoramento, o nível subiu de forma acelerada e, por volta da meia-noite, já ultrapassava os 6 metros.



A elevação expressiva está diretamente relacionada às chuvas intensas registradas na região das cabeceiras, principalmente no município de Corguinho (MS). O grande volume de precipitação naquela área refletiu rapidamente no leito do Rio Aquidauana, provocando a subida significativa observada nas horas seguintes.



Apesar de, até o momento, não haver registro de transbordamento, o fato de o rio ter atingido e superado o limite da caixa exige atenção redobrada. Caso as chuvas continuem, não está descartada uma nova elevação do nível nas próximas horas.



O jornal O Pantaneiro segue acompanhando de forma contínua o comportamento do Rio Aquidauana e reforça a orientação para que os moradores das áreas ribeirinhas permaneçam atentos às atualizações, evitem locais de risco e sigam as recomendações das autoridades competentes.