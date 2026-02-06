Rio Aquidauana atinge 8,30 metros; Prefeitura mantém atendimento a famílias

A prefeitura mantém o monitoramento constante e reafirma que a situação está sob controle / Reprodução/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana já atendeu 14 famílias afetadas pela subida do rio. Destas, dez foram acolhidas em casas de parentes e outras quatro estão sendo assistidas em um abrigo municipal organizado pela gestão. Segundo a administração, desde ontem à noite, às 21 horas, não houve novos pedidos de ajuda ou famílias desalojadas, mesmo com a contínua elevação do nível da água. As equipes de resposta permanecem em prontidão.

O Rio Aquidauana atingiu a marca de 8,30 metros na medição da manhã desta sexta-feira, 6 de fevereiro, por volta das 9h25, indicando que o nível das águas segue em elevação. A vazão, registrada na região da Ponte Velha, se mantém em torno de 635 metros cúbicos por segundo, um volume significativo que preocupa as autoridades municipais.

Os dados pluviométricos indicam que, entre os dias 1º e 6 de fevereiro, Aquidauana registrou um acumulado de chuva de 132,8 milímetros. O volume, embora expressivo, está abaixo da média histórica para o período, que já chegou a 157,2 milímetros em anos anteriores. A Defesa Civil Municipal e o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (CEMTEC) apontam que não há previsão de chuva para esta quarta-feira, o que pode auxiliar na estabilização da situação.

A prefeitura mantém o monitoramento constante e reafirma que a situação está sob controle, com todas as equipes preparadas para atendimentos emergenciais. A comunicação com a população é realizada de forma contínua para garantir segurança e orientação diante da elevação do rio.

