06 de Fevereiro de 2026 • 12:40

Chuvas

Rio Aquidauana atinge 8,30 metros; Prefeitura mantém atendimento a famílias

No total, 14 famílias foram removidas de áreas de risco devido à subida do rio

Da redação

Publicado em 06/02/2026 às 12:24

Atualizado em 06/02/2026 às 12:28

A prefeitura mantém o monitoramento constante e reafirma que a situação está sob controle / Reprodução/Prefeitura de Aquidauana

O Rio Aquidauana atingiu a marca de 8,30 metros na medição da manhã desta sexta-feira, 6 de fevereiro, por volta das 9h25, indicando que o nível das águas segue em elevação. A vazão, registrada na região da Ponte Velha, se mantém em torno de 635 metros cúbicos por segundo, um volume significativo que preocupa as autoridades municipais.

A Prefeitura de Aquidauana já atendeu 14 famílias afetadas pela subida do rio. Destas, dez foram acolhidas em casas de parentes e outras quatro estão sendo assistidas em um abrigo municipal organizado pela gestão. Segundo a administração, desde ontem à noite, às 21 horas, não houve novos pedidos de ajuda ou famílias desalojadas, mesmo com a contínua elevação do nível da água. As equipes de resposta permanecem em prontidão.

Os dados pluviométricos indicam que, entre os dias 1º e 6 de fevereiro, Aquidauana registrou um acumulado de chuva de 132,8 milímetros. O volume, embora expressivo, está abaixo da média histórica para o período, que já chegou a 157,2 milímetros em anos anteriores. A Defesa Civil Municipal e o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (CEMTEC) apontam que não há previsão de chuva para esta quarta-feira, o que pode auxiliar na estabilização da situação.

A prefeitura mantém o monitoramento constante e reafirma que a situação está sob controle, com todas as equipes preparadas para atendimentos emergenciais. A comunicação com a população é realizada de forma contínua para garantir segurança e orientação diante da elevação do rio.

