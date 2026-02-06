Rio Aquidauana atinge 8,30 metros; Prefeitura mantém atendimento a famílias

No total, 14 famílias foram removidas de áreas de risco devido à subida do rio
A prefeitura mantém o monitoramento constante e reafirma que a situação está sob controle / Reprodução/Prefeitura de Aquidauana
O Rio Aquidauana atingiu a marca de 8,30 metros na medição da manhã desta sexta-feira, 6 de fevereiro, por volta das 9h25, indicando que o nível das águas segue em elevação. A vazão, registrada na região da Ponte Velha, se mantém em torno de 635 metros cúbicos por segundo, um volume significativo que preocupa as autoridades municipais.
A Prefeitura de Aquidauana já atendeu 14 famílias afetadas pela subida do rio. Destas, dez foram acolhidas em casas de parentes e outras quatro estão sendo assistidas em um abrigo municipal organizado pela gestão. Segundo a administração, desde ontem à noite, às 21 horas, não houve novos pedidos de ajuda ou famílias desalojadas, mesmo com a contínua elevação do nível da água. As equipes de resposta permanecem em prontidão.
Os dados pluviométricos indicam que, entre os dias 1º e 6 de fevereiro, Aquidauana registrou um acumulado de chuva de 132,8 milímetros. O volume, embora expressivo, está abaixo da média histórica para o período, que já chegou a 157,2 milímetros em anos anteriores. A Defesa Civil Municipal e o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (CEMTEC) apontam que não há previsão de chuva para esta quarta-feira, o que pode auxiliar na estabilização da situação.
A prefeitura mantém o monitoramento constante e reafirma que a situação está sob controle, com todas as equipes preparadas para atendimentos emergenciais. A comunicação com a população é realizada de forma contínua para garantir segurança e orientação diante da elevação do rio.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Chuvas
Rio Aquidauana se aproxima da cota de alerta após chuvas intensas
Chuvas intensas deixam estradas vicinais em perigo em Aquidauana
O Pantaneiro acompanha nível do Rio Aquidauana após chuvas intensas
Segurança
A ação ocorreu durante a Operação Saturação, que visa o combate ao crime na região
Infraestrutura
A iniciativa representa um esforço conjunto entre o poder público e a comunidade para preservar o ambiente urbano
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS