Rio Aquidauana chega aos 7,31 metros e Defesa Civil está em alerta

Rio Aquidauana está cheio e população deve ficar em alerta / O Pantaneiro

O Rio Aquidauana chegou a marca de 7,31 metros nesta sexta-feira (17), por conta do período de chuvas que atingem toda a região. Com a cheia do rio, a Defesa Civil está em alerta e avisa aos aquidauanenses e população em geral para acionar autoridades em caso de risco.

Coordenador da Defesa Civil, Mario Ravaglia, disse que até o momento não houve chamados ou pessoas desabrigadas, mas que segue sob aviso.

"O Rio Aquidauana está com 7 metros e 31 centímetros. Por hora, não tivemos que colocar ninguém no abrigo. Por enquanto está tudo sob controle."

A população que precisar de ajuda deve acionar imediatamente o plantão da Defesa Civil pelo 67 99288 3963 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.