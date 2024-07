Rio Aquidauana está com nível abaixo do esperado

Ronald Regis / O Pantaneiro

O Rio Aquidauana, um dos principais cursos d'água da região, está com seu nível bastante abaixo do esperado para esta época do ano.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), o rio está marcando 1,78 metros, enquanto o nível considerado de estiagem é de 2 metros.

A situação preocupa autoridades, a estiagem prolongada na região é apontada como a principal causa da redução do nível do rio.

Monitoramento

O Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico indica que, em Mato Grosso do Sul, a área com seca aumentou de 79% para 85% do estado entre abril e maio. Essa é a maior área com seca no estado desde setembro de 2022, quando houve seca em 88% do território. Em Mato Grosso,a área com seca se manteve em 84% entre abril e maio. Houve redução da área com seca grave no estado de 26% para 24% entre abril e maio.