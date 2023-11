Rio Aquidauana marca 1,82 metros e registra baixa nesta segunda

Rio Aquidauana registra medição baixa / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O Rio Aquidauana registra 1,82 metros de profundidade, nesta segunda-feira, 13, conforme a marcação na régua. A baixa é devido as poucas chuvas.

O calor intenso também pode ter influência

A previsão para hoje indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido à atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera. Porém, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno, com destaque nas regiões centro-sul e sudoeste do estado, com maior probabilidade de ocorrência entre segunda (13) e quarta-feira (15).

São esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir os 40-44°C em Mato Grosso do Sul. Além das altíssimas temperaturas, a umidade relativa do ar estará muito baixa, com valores entre 10-30%. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 27-31°C e máximas de até 43-45°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte, contribuindo para elevar a sensação de calor.