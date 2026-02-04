Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 14:46

Rio Aquidauana se aproxima da cota de alerta após chuvas intensas

Previsão indica continuidade das chuvas e mantém população ribeirinha em atenção

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 10:53

Atualizado em 04/02/2026 às 11:13

O Pantaneiro

O Rio Aquidauana apresentou elevação significativa nas últimas horas e já atinge 7,20 metros, ficando próximo da cota de alerta, estabelecida em 7,50 metros. O aumento do nível está diretamente ligado às chuvas registradas de forma contínua nos últimos dias, mantendo a população e os órgãos de monitoramento em estado de atenção.

Durante a madrugada desta quarta-feira (4), a chuva persistiu por cerca de 10 horas sem interrupção, contribuindo para o rápido aumento do volume de água no leito do rio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para Aquidauana indica mínima de 23°C e máxima de 34°C, com céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas isoladas.

Com a previsão de mais chuva ao longo do dia, o cenário segue sendo acompanhado de perto. Moradores de áreas próximas ao rio devem permanecer atentos às atualizações e orientações da Defesa Civil, já que a continuidade das precipitações pode levar o nível do rio a ultrapassar o limite de segurança nos próximos dias.

