Rio Aquidauana sobe rapidamente durante a madrugada e atinge limite 

O Pantaneiro

O Rio Aquidauana amanheceu em forte elevação na manhã desta quarta-feira (04), após registrar uma subida de aproximadamente 1,5 metros em menos de 12 horas. De acordo com monitoramento realizado pelo O Pantaneiro, o rio atingiu 6,93 metros, ou seja, a poucos centímetros de 7 metros, nível considerado o limite da sua caixa, acendendo o alerta para moradores das áreas ribeirinhas.

No início da noite desta terça-feira (03), por volta das 18h, a régua de medição marcava 4,50 metros, permanecendo dentro da normalidade, mesmo diante das chuvas persistentes registradas ao longo do dia. No entanto, conforme já era esperado pelas equipes de monitoramento, o cenário mudou rapidamente durante a madrugada. Por volta da meia noite, já passava dos 6 metros.

A elevação expressiva do nível do rio está diretamente relacionada ao grande volume de chuvas registrado na região das cabeceiras, especialmente no município de Corguinho (MS). O acumulado significativo de precipitação naquela área acabou refletindo no leito do Rio Aquidauana poucas horas depois, provocando a rápida subida observada nesta manhã.

Apesar de ainda não haver registro de transbordamento, o fato de o rio ter atingido o limite da caixa inspira atenção redobrada. Caso as chuvas persistam, existe a possibilidade de nova elevação nas próximas horas.

O Pantaneiro segue acompanhando de forma contínua o comportamento do Rio Aquidauana e reforça a orientação para que moradores ribeirinhos permaneçam atentos às atualizações, evitando áreas de risco e seguindo as recomendações das autoridades competentes.

Novas informações serão divulgadas assim que houver alterações significativas no nível do rio.