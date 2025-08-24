Acessibilidade

24 de Agosto de 2025 • 15:15

Luto

Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Da conhecida família Fialho, Roberval atualmente morava na Capital

Redação

Publicado em 24/08/2025 às 15:00

Divulgação

Roberval Fialho de Oliveira morreu aos 57 anos, em Campo Grande. Morador por muitos anos de Aquidauana, foi funcionário do fórum da cidade e atualmente morava na Capital.

A causa da morte não foi divulgada. Ele morreu oito dias antes de completar 58 anos.

O velório ocorre no cemitério Jardim das Palmeiras e o enterro será no Cemitério Santo Amaro.

O Pantaneiro presta suas condolências à família neste momento de dor.

WhatsApp Image 2025 08 24 at 13.04.15 (1)

