Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Da conhecida família Fialho, Roberval atualmente morava na Capital
Divulgação
Roberval Fialho de Oliveira morreu aos 57 anos, em Campo Grande. Morador por muitos anos de Aquidauana, foi funcionário do fórum da cidade e atualmente morava na Capital.
A causa da morte não foi divulgada. Ele morreu oito dias antes de completar 58 anos.
O velório ocorre no cemitério Jardim das Palmeiras e o enterro será no Cemitério Santo Amaro.
O Pantaneiro presta suas condolências à família neste momento de dor.
Geral
Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana
Caravana da Castração começa amanhã em Aquidauana e vai até dia 5
Inmet
Nova frente fria chega ao Estado hoje
Política
Dados do Censo 2022 do IBGE apontam que a população negra (pretos e pardos) no Brasil supera 50%
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS