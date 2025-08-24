Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Divulgação

Roberval Fialho de Oliveira morreu aos 57 anos, em Campo Grande. Morador por muitos anos de Aquidauana, foi funcionário do fórum da cidade e atualmente morava na Capital.

A causa da morte não foi divulgada. Ele morreu oito dias antes de completar 58 anos.

O velório ocorre no cemitério Jardim das Palmeiras e o enterro será no Cemitério Santo Amaro.



O Pantaneiro presta suas condolências à família neste momento de dor.