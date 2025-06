Rock nacional dominou segunda noite e diversão varou até a madrugada

Banda Marasco foi a primeira a se apresentar na segunda noite do 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana / (Foto João Éric)

O rock nacional dominou a segunda noite do 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana, na avenida Pantaneta, realizada na sexta-feira(20). O público se divertiu a valer desde as primeiras horas da noite até a madrugada. E desfrutou de uma praça de alimentação diversificada e com todos os tipos de alimentos da gastronomia pantaneira, para repor as energias.

Banda Alzira"s mostrou a vibraç~çao do Rock Nacional e encerrou com Tributo ao Mamonas Assassinas (Foto João Éric/O Pantaneiro)

A primeira banda a se apresentar, Marasco, já chegou emplacando “Puro êxtase”, de Barão Vermelho. Viajou pelos sucessos do RPM, com Rádio Pirata e outras, e “Uma Brasileira”, do para Lamas do Sucesso.

Na sequência, a Banda Alzira’s agitou mais ainda o público e fechou com tributo à Banda Mamonas Assassinas. Para fechar a noite-madrugada, a Banda Tarja Preta apresentou repertório marcado pelos originais solos de guitarra e, atendendo a pedidos, embalou a galera com Raul Seixas.

Banda Tarja Preta foi fiel ao horário e varou a madrugada com impressionantes solos de guitarra (Foto João Éric)

As apresentações, em vídeo, e entrevistas com as bandas, poderão ser vistas ao longo da semana no site www.pantaneiro.com.br e nas páginas das midias sociais no Instagram, YouTube e Til Tok.

Hoje, sábado, sobem ao palco, primeiramente, a Banda Neurock, das 19h às 21h; apresentação de acrobacias de carros e motos, das 21h às 22h, com a equipe Motocar; a banda V12, das 22h às 23h30; e Nirvana Tributo Brasil, fecha da meia-noite às 2h da madrugada.