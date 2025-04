Roda de Conversa promove conscientização sobre o autismo em Aquidauana

Celine Regis / O Pantaneiro

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado hoje, dia 2 de abril, a Associação Pestalozzi de Aquidauana promoveu uma roda de conversa sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento aconteceu no CER-II - Centro de Reabilitação, localizado na Rua Antônio Campelo, Bairro Serraria, no período da manhã.

A iniciativa reuniu especialistas da área da saúde, pais e responsáveis de crianças diagnosticadas com TEA.

O objetivo do encontro foi de esclarecer dúvidas, compartilhar informações sobre o autismo e promover um ambiente de troca de experiências e apoio entre os participantes.

Compreendendo o Autismo

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Cada pessoa autista possui características únicas, sendo essencial compreendê-las para promover a inclusão e o respeito.

Os primeiros sinais do TEA podem surgir ainda na primeira infância, geralmente antes dos três anos.

Algumas características comuns incluem:

Dificuldade na comunicação verbal e não verbal;

Preferência por rotinas e resistência às mudanças;

Sensibilidade a sons, luzes ou texturas;

Dificuldade na interação social e na compreensão de emoções alheias.

A importância da conscientização

A conscientização sobre o autismo é essencial para reduzir preconceitos e promover uma sociedade mais inclusiva. O laço colorido em formato de quebra-cabeça é o símbolo do autismo, representando a diversidade e a complexidade do transtorno. Já a cor azul simboliza tranquilidade e compreensão, além de estar associada ao maior número de diagnósticos em meninos.

Como apoiar uma pessoa autista?

Seja claro e objetivo ao se comunicar;

Tenha paciência e respeite o tempo da pessoa para processar informações;

Incentive suas conquistas, por menores que pareçam;

Ofereça apoio e compreensão no seu dia a dia.