Rodeio da 54ª Expoaqui encerra em grande estilo com vitória do peão Carlos André

Campeão do rodeio / O Pantaneiro

O aguardado quarto e último dia do rodeio da 54ª Expoaqui, um dos eventos mais tradicionais da região, chegou ao fim neste domingo, dia 13, com uma emocionante vitória. O peão Carlos André de Paranaíba conquistou o título de campeão, deixando o público vibrante e orgulhoso de seu desempenho excepcional ao longo da competição.

A homenagem dos cinco melhores competidores ocorreu durante a noite. O segundo lugar foi conquistado pelo talentoso peão Jean de Andrade, enquanto o terceiro lugar ficou com o habilidoso peão Luiz Carlos. A competição acirrada entre esses atletas de elite tornou o rodeio uma experiência vivida para todos os presentes.

A recompensa por suas conquistas não foi apenas o conhecido e a glória, mas também a merecida homenagem em dinheiro, que foi entregue aos peões em uma cerimônia emocionante. Após a premiação, os peões, ainda carregando a adrenalina das montarias e os sorrisos de vitória, se reuniram para a clássica foto oficial, eternizando o momento em que seus esforços foram coroados.

Mas as festividades não pararam por aí. A noite encerra com um show espetacular da renomada dupla sertaneja Jads e Jadson.

Com a vitória do peão Carlos André e a emocionante conclusão da competição de rodeio, a 54ª Expoaqui escreve mais um capítulo marcante em sua história. A diversidade de emoções vividas ao longo desses dias reforça a importância cultural e esportiva do evento, que une a comunidade em torno da paixão pelo rodeio e pela cultura sertaneja.