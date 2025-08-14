Rodeio da Expoaqui 2025 repete sucesso e reúne os melhores competidores de MS

Rodeio / Ilustrativa/ Arquivo/PBR Acrissul

O som das buzinas, o cheiro da arena e a adrenalina no ar anunciam a chegada de um dos momentos mais aguardados da Expoaqui 2025: o rodeio. Após o grande sucesso da edição de 2024, quando o peão João César Ferreira Fernandes, o “Gravatinha”, conquistou o título em uma final eletrizante e garantiu vaga na Final da Liga Nacional de Rodeio, a expectativa para este ano é de mais emoção e disputas acirradas.

Em 2024, o torneio movimentou o público durante quatro dias, com arquibancadas lotadas e grandes apresentações de montaria. Gravatinha, que já havia participado outras quatro vezes do rodeio da Expoaqui, celebrou o título com entusiasmo. “Agradeço a Deus e a todas as pessoas que torceram por mim. Agora é enfrentar a adrenalina de Barretos, mas vamos para cima. Deus está no comando”, declarou na ocasião.

Para 2025, a organização promete manter o alto nível da competição, reunindo alguns dos melhores atletas do país em busca não apenas da premiação, mas também da sonhada vaga na final em Barretos — o evento mais tradicional do circuito.

Combinando técnica, coragem e emoção, o rodeio da Expoaqui segue como um dos grandes atrativos da festa, reforçando a tradição sertaneja e atraindo espectadores de toda a região pantaneira.

