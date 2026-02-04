Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 14:46

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta

Rodovia BR-419 permanece interditada por tempo indeterminado devido às chuvas

É fundamental não tentar forçar a passagem pela área interditada

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 13:09

Atualizado em 04/02/2026 às 13:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A situação reflete os impactos diretos do período chuvoso na infraestrutura viária da região / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A intensificação das chuvas na região de Aquidauana provocou uma nova interdição na rodovia BR-419. O trecho da rodovia que passa sobre a ponte do Córrego João Dias, na região do Morrinho, está bloqueado para veículos por tempo indeterminado. A medida foi necessária após o aumento do volume de água comprometer a estrutura do desvio provisório que estava em uso durante as obras de construção da nova ponte.

De acordo com informações divulgadas, a empresa responsável pela obra, a Caiapó, já programou serviços de reforço no barramento do desvio. No entanto, a execução do trabalho e a liberação do tráfego dependem da melhora das condições climáticas e da estabilização do nível do córrego. A interdição busca garantir a segurança de motoristas e evitar acidentes, já que a passagem no local tornou-se insegura.

Leia Também

• Rio Aquidauana se aproxima da cota de alerta após chuvas intensas

• Chuvas intensas deixam estradas vicinais em perigo em Aquidauana

• O Pantaneiro acompanha nível do Rio Aquidauana após chuvas intensas

As autoridades e a concessionária emitiram um alerta enfático aos condutores: é fundamental não tentar forçar a passagem pela área interditada. A insistência pode resultar em atolamentos graves, danos aos veículos ou até mesmo em acidentes mais sérios, colocando vidas em risco. A recomendação é que os usuários busquem rotas alternativas e acompanhem os comunicados oficiais para obter informações sobre a reabertura.

A situação reflete os impactos diretos do período chuvoso na infraestrutura viária da região. Enquanto a empresa aguarda uma janela de tempo seco para executar os reparos, a interdição permanece, demandando paciência e atenção por parte de todos que trafegam pela rodovia BR-419. A previsão é de que a liberação ocorra assim que as condições técnicas e de segurança forem restabelecidas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Defesa Civil de Aquidauana deve emitir alerta oficial devido risco de enchente

Atenção

Queda de árvores provoca bloqueio total de rodovias na região de Aquidauana e Anastácio

Monitoramento

Rio Aquidauana sobe rapidamente durante a madrugada e atinge limite 

Equipes da Defesa Civil e prefeitura já estão em alerta para início da retirada de ribeirinhos

Gestão estratégica

Prefeitura de Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento nesta quarta

Publicidade

Capacitação

Aquidauana promove palestra sobre formalização de empreendedores

ÚLTIMAS

Parceria institucional

Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

recebe doação de veículos da Receita Federal para fortalecer frota municipal

Tragédia

Tempestade histórica isola famílias e destrói pontes em Corguinho

Equipes estão em campo realizando vistorias e sinalizando os pontos críticos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo