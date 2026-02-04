Rodovia BR-419 permanece interditada por tempo indeterminado devido às chuvas

É fundamental não tentar forçar a passagem pela área interditada
A situação reflete os impactos diretos do período chuvoso na infraestrutura viária da região / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A intensificação das chuvas na região de Aquidauana provocou uma nova interdição na rodovia BR-419. O trecho da rodovia que passa sobre a ponte do Córrego João Dias, na região do Morrinho, está bloqueado para veículos por tempo indeterminado. A medida foi necessária após o aumento do volume de água comprometer a estrutura do desvio provisório que estava em uso durante as obras de construção da nova ponte.
De acordo com informações divulgadas, a empresa responsável pela obra, a Caiapó, já programou serviços de reforço no barramento do desvio. No entanto, a execução do trabalho e a liberação do tráfego dependem da melhora das condições climáticas e da estabilização do nível do córrego. A interdição busca garantir a segurança de motoristas e evitar acidentes, já que a passagem no local tornou-se insegura.
As autoridades e a concessionária emitiram um alerta enfático aos condutores: é fundamental não tentar forçar a passagem pela área interditada. A insistência pode resultar em atolamentos graves, danos aos veículos ou até mesmo em acidentes mais sérios, colocando vidas em risco. A recomendação é que os usuários busquem rotas alternativas e acompanhem os comunicados oficiais para obter informações sobre a reabertura.
A situação reflete os impactos diretos do período chuvoso na infraestrutura viária da região. Enquanto a empresa aguarda uma janela de tempo seco para executar os reparos, a interdição permanece, demandando paciência e atenção por parte de todos que trafegam pela rodovia BR-419. A previsão é de que a liberação ocorra assim que as condições técnicas e de segurança forem restabelecidas.
