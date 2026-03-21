RodoviÃ¡ria de Aquidauana realiza Feira da EstaÃ§Ã£o neste sÃ¡bado

Feira da EstaÃ§Ã£o / Agecom

Aquidauana recebe neste sábado (21) mais uma edição da tradicional Feira da Estação, que será realizada na rodoviária da cidade, das 17h às 23h, com entrada gratuita.

O evento promete reunir moradores e visitantes em uma noite de lazer, cultura e valorização da produção local. Entre as atrações, o público poderá conferir uma variedade de opções gastronômicas, barracas de artesanato, brinquedos e produtos frescos da agricultura familiar, fortalecendo os pequenos produtores da região.

A programação musical fica por conta de show ao vivo com Mariano e o Grupo Especial Chamamezeiros, garantindo animação ao público com muito chamamé e ritmos tradicionais.

Para as famílias, a feira também contará com espaço kids com brinquedos, proporcionando diversão segura para as crianças enquanto os adultos aproveitam o evento.

Com proposta de integração e entretenimento acessível, a Feira da Estação se consolida como um importante espaço de convivência e incentivo à economia local. A realização é da Prefeitura de Aquidauana.