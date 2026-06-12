Rodoviária de Aquidauana recebe edição especial da Feira de Arte e Cultura no Dia dos Namorados

Evento acontece nesta sexta-feira (12) a partir das 17h30, com música ao vivo de Edu Arimura e apresentação do grupo de dança As Patroas Dança Cigana
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Nesta sexta-feira, 12 de junho, a partir das 17h30, a Estação Rodoviária de Aquidauana será palco de uma edição especial da 20ª Feira de Arte e Cultura de Aquidauana, em comemoração ao Dia dos Namorados.
O evento contará com música ao vivo com Edu Arimura e uma apresentação do grupo de dança As Patroas – Dança Cigana, trazendo ainda mais encanto para a noite. O público poderá prestigiar artistas e artesãos locais, conhecer trabalhos incríveis, saborear a gastronomia da região e celebrar o amor em um ambiente acolhedor para toda a família.
A organização convida a população a participar da noite especial, valorizando a cultura local e compartilhando bons momentos com quem se ama. O evento acontece na Estação Rodoviária, na sexta-feira, 12 de junho, a partir das 17h30.
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