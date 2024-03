Rodoviária de Aquidauana vai ganhar reforma e modernização

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana irá reformar o Terminal Rodoviário do município, com revitalização completa e modernização de todo o espaço público.

O prefeito Odilon Ribeiro, na última sexta-feira, 08, conferiu o layout elaborado para a reforma e autorizou a elaboração do projeto de engenharia e o processo de licitação da obra, que será custeada com recursos próprios do município, ou seja, arrecadação dos tributos revertida nessa melhoria da estrutura física da rodoviária.

"Desde o meu primeiro mandato, temos investido nas reformas e melhorias dos espaços públicos. Agora, chegou a vez da rodoviária, lugar histórico e que é a porta de entrada para os visitantes e turistas que fazem uso do transporte rodoviário para chegar até nossa cidade. A rodoviária precisa dessa atenção, vamos deixá-la bonita, organizada, mais iluminada e atrativa", detalhou o prefeito Odilon.

Conforme informou o secretário municipal Ronaldo Ângelo de Almeida, da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, o projeto de engenharia e arquitetura já está sendo iniciado e, também, os trâmites dos documentos para licitação da obra.

Conforme o projeto, na reforma serão feitas a troca completa do telhado, pintura geral, novas instalações elétricas e hidráulicas, retirada das infiltrações, reparos na estrutura física, reforma completa dos banheiros e dos guichês.

O espaço externo também vai ser revitalizado para ficar mais bonito e com jardinagem, melhor iluminação e sinalização dos ambientes. Com a reforma também será feita a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico.