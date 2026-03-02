RONCÃO Pneus chega a Aquidauana

Yuri Marinho

Neste sábado (28), a cidade de Aquidauana viveu um momento especial com a inauguração da RONCÃO PNEUS – Loja III, trazendo um novo conceito na área automotiva para a região!

A empresa, localizada na Av. Pantaneta, em Aquidauana, promete oferecer um bom atendimento, agilidade nos serviços e qualidade em cada detalhe.

"Estamos preparados para atender toda a população aquidauanense e região. Contamos com uma equipe profissionalizada, pronta para entregar o melhor em serviço e atendimento”, destacou o proprietário da RONCÃO PNEUS, durante a inauguração.

A RONCÃO Pneus chega com um portfólio completo, oferecendo uma variedade gigantesca de pneus e peças, além de equipamentos modernos e tecnologia de ponta que garantem mais qualidade, precisão e desempenho nos serviços realizados.

Entre os principais serviços oferecidos, estão:

Alinhamento veicular (3D)

️ Troca de óleo

Revisões preventivas

Serviços de freios

Mecânica em geral

E muito mais!

O grande destaque fica por conta das imperdíveis ofertas do mês de inauguração!

A RONCÃO Pneus preparou condições especiais, descontos exclusivos e oportunidades únicas para que os clientes possam cuidar do seu veículo com qualidade, economia e segurança.

O momento foi marcado pela presença de líder religioso, fornecedores, colaboradores e autoridades locais, que prestigiaram essa nova etapa da RONCÃO Pneus.

A participação de cada convidado tornou a inauguração ainda mais especial, reforçando a união, parceria e confiança no crescimento da empresa em Aquidauana e região.