RONCÃO Pneus chega a Aquidauana

Grande inauguração da filial localizada na Avenida Pantaneta aconteceu na manhã deste sábado (28) com a presença de amigos, colaboradores e clientes.
Yuri Marinho
Neste sábado (28), a cidade de Aquidauana viveu um momento especial com a inauguração da RONCÃO PNEUS – Loja III, trazendo um novo conceito na área automotiva para a região!
A empresa, localizada na Av. Pantaneta, em Aquidauana, promete oferecer um bom atendimento, agilidade nos serviços e qualidade em cada detalhe.
"Estamos preparados para atender toda a população aquidauanense e região. Contamos com uma equipe profissionalizada, pronta para entregar o melhor em serviço e atendimento”, destacou o proprietário da RONCÃO PNEUS, durante a inauguração.
A RONCÃO Pneus chega com um portfólio completo, oferecendo uma variedade gigantesca de pneus e peças, além de equipamentos modernos e tecnologia de ponta que garantem mais qualidade, precisão e desempenho nos serviços realizados.
Entre os principais serviços oferecidos, estão:
Alinhamento veicular (3D)
️ Troca de óleo
Revisões preventivas
Serviços de freios
Mecânica em geral
E muito mais!
O grande destaque fica por conta das imperdíveis ofertas do mês de inauguração!
A RONCÃO Pneus preparou condições especiais, descontos exclusivos e oportunidades únicas para que os clientes possam cuidar do seu veículo com qualidade, economia e segurança.
O momento foi marcado pela presença de líder religioso, fornecedores, colaboradores e autoridades locais, que prestigiaram essa nova etapa da RONCÃO Pneus.
A participação de cada convidado tornou a inauguração ainda mais especial, reforçando a união, parceria e confiança no crescimento da empresa em Aquidauana e região.
