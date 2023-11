Rua Bichara Salamene em Aquidauana é interditada para manutenção

Rua passa por manutenção / Ronald Regis/ O Pantaneiro

A rua Bichara Salamene, importante via de Aquidauana, encontra-se temporariamente interditada nesta quarta-feira, 22, devido a trabalhos de manutenção realizados pela Sanesul. A intervenção visa aprimorar a infraestrutura local, garantindo um melhor sistema de saneamento.

A previsão atual é que a via seja liberada dentro das próximas 3 horas. A equipe responsável está empenhada para concluir os reparos no menor tempo possível, visando minimizar o impacto no trânsito e facilitar a mobilidade dos moradores.

A empresa pede a compreensão e colaboração da comunidade enquanto as melhorias são implementadas. Atualizações sobre o progresso da manutenção serão fornecidas conforme necessário.