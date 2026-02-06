Rua Cândido Mariano, em Aquidauana, é interditada para serviços de limpeza

A administração municipal reforça que as equipes estão trabalhando para concluir os trabalhos o mais rápido possível / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A interdição faz parte dos esforços da administração municipal para normalizar a situação após danos causados por condições climáticas adversas. A prefeitura solicita a colaboração da população para que respeitem a sinalização de desvio e evitem transitar pela área enquanto os serviços estiverem em execução.

A Prefeitura de Aquidauana informa que a Rua Cândido Mariano, localizada na região do Parque do Pirizal, permanecerá interditada durante toda a tarde desta sexta-feira, dia 6. A medida é necessária para dar continuidade aos trabalhos de remoção de árvores e galhos que foram comprometidos, visando garantir a segurança de pedestres e motoristas que circulam pelo local.

A administração municipal reforça que as equipes estão trabalhando para concluir os trabalhos o mais rápido possível, mas a interdição é essencial para evitar acidentes durante as manobras com maquinário pesado e a queda de materiais. A previsão é de que a via seja liberada assim que a limpeza e a retirada dos resíduos forem finalizadas com segurança.

