Rua do Bairro Cidade Nova é interditada

Condutores de veículos automotores e motocicletas devem ter atenção redobrada. Isso porque, a Rua Giovani Toscano de Brito, localizada no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana foi interditada na manhã desta quarta-feira (17).



Na extensão da via é realizado o serviço de manutenção da rede de esgoto. O serviço é executado por uma empresa terceirizada.



A previsão para a rua ser liberada é no final da tarde de hoje.