Rua Giovani Toscano de Brito está interditada para corte de árvores em Aquidauana

As árvores tinham risco de queda / O Pantaneiro

A Rua Giovani Toscano de Brito, próximo da Lagoa Comprida, em Aquidauana está interditada nesta sexta-feira (10).

Uma equipe da prefeitura está no local, cortando duas árvores que tinham risco de queda. Com autorização da Secretária Municipal do Meio Ambiente.

O corte é realizado por uma equipe da Secretária Municipal de Obras. Segundo a prefeitura, a rua será liberada no final da manhã.



Veja mais fotos: