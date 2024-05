Rua Roberto Scaff começa a ser lajotada

Após concluir na semana passada a terraplanagem e preparação do solo, a Prefeitura de Aquidauana avança para a etapa de assentamento das lajotas, para pavimentar a Rua Roberto Scaff, no Bairro da Serraria.

O serviço está sendo executado pela equipe do Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração. A área total a ser lojatada é de 125 metros e a previsão é utilizar cerca de 11 mil lajotas de concreto. Este trecho da rua Roberto Scaff em obras fica nas proximidades da Sanesul e da Sociedade Pestalozzi.

A Administração Municipal realiza essa obra com lajotas produzidas no convênio da prefeitura com o Estabelecimento Penal, na fábrica que a prefeitura instalou no presídio e os detentos trabalham na produção, visando a remissão de pena.

Segundo explicou o prefeito Odilon, com a produção de lajotas em parceria com o Estabelecimento Penal, a prefeitura consegue organizar os projetos de engenharia para o lajotamento das ruas de pequena extensão.

“Já fizemos lajotamento em várias ruas. Agora, chegamos na Roberto Scaff, no Bairro da Serraria. Em breve, com uma quantidade boa de lajotas a serem produzidas, poderemos iniciar o lajotamento em mais ruas da cidade, conforme o planejamento que fizemos”, completou o prefeito Odilon.

Ao transitar pelo local, reduza a velocidade, observe e respeite a sinalização de interdição enquanto a rua segue em obras, para evitar acidentes, pois há servidores trabalhando no local.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana