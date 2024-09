Rua Teodoro Rondon está interditada em Aquidauana para manutenção

O Pantaneiro

A Rua Teodoro Rondon, localizada no Centro de Aquidauana, está interditada na manhã desta quarta-feira (18) devido a serviços de manutenção realizados pela Sanesul.



A equipe da concessionária está trabalhando na rede de abastecimento de água, e a previsão é de que a via seja liberada ainda no período da tarde de hoje.



A interdição já afeta o tráfego na região, e motoristas e pedestres devem buscar rotas alternativas até a conclusão dos serviços.



A equipe de jornalismo do Jornal O Pantaneiro está acompanhando a situação e fornecerá atualizações sobre a liberação da rua.